UPN de Pamplona critica "falta de interés de Bildu por mejorar el corredor de Beloso" y exige una actuación "inmediata"

PAMPLONA, 31 May. (EUROPA PRESS) -

El grupo municipal de UPN en el Ayuntamiento de Pamplona ha presentado una declaración para el próximo pleno en la que expresa su "profunda preocupación por la falta de interés mostrada por EH Bildu para mejorar el corredor ciclable y peatonal de Beloso" y exige que "actúe de manera inmediata".

Según los regionalistas, "esta actitud, además de incoherente, refleja una falta total de responsabilidad y un distanciamiento de los principios básicos de ecología y sostenibilidad que tanto pretenden abanderar".

En un comunicado, UPN ha señalado que "a finales del año pasado, debido a la negativa del Gobierno de Navarra a aceptar hasta dos modificaciones que mejoraban notablemente las condiciones medioambientales del proyecto de carril bici e itinerario peatonal de Beloso, el equipo de gobierno liderado por Cristina Ibarrola adjudicó el proyecto inicial para no perder la financiación de los Fondos Next de la Unión Europea".

Sin embargo, ha indicado, "tras la moción de censura consumada el 28 de diciembre de 2023 por parte de EH Bildu, con el apoyo necesario del PSN, el nuevo equipo de gobierno ha continuado con la ejecución del proyecto redactado por el Gobierno de Navarra, aceptándolo en su integridad, a pesar de haber manifestado su oposición desde el inicio".

Desde la formación regionalista preguntan así "¿cuántas veces se ha reunido EH Bildu con el Gobierno de Navarra para modificar el proyecto?; ¿cuántas veces ha hablado con el Gobierno de España para buscar una solución mejor?; ¿cuántas veces ha hablado o se ha reunido con Europa para tratar de cambiarlo y mantener la ayuda de la Unión Europea?". "EH Bildu no ha movido ninguna ficha", ha criticado.

Según los regionalistas, "EH Bildu no ha movido ninguna ficha para tratar de mejorar un proyecto que se afanan en criticar y que, si quisieran, podrían modificar". Por eso, han insistido en que "existe margen en la obra para evitar una sangría medioambiental innecesaria, ya que existen alternativas para reducir su impacto". "Pero no, han pasado seis meses y todavía no han hecho nada, salvo talar más de 100 árboles con premeditación y nocturnidad", han rechazado.

Desde UPN han criticado además que "lo único que ha hecho EH Bildu es talar árboles y, para colmo del cinismo, echar la culpa de ello a UPN". "Esta actitud dista mucho de trabajar para mejorar la ciudad de Pamplona", ha expuesto, para advertir de que "por suerte, si EH Bildu entra en razón, todavía pueden acometer ciertas acciones que permitan no talar más de 200 árboles en la ripa y tener un corredor peatonal y ciclista mejor que el que parece que vamos a tener".

Por ello, los regionalistas criticarán en el próximo pleno municipal "la hipocresía y pasividad con la que actúa EH Bildu al no apoyar las propuestas de UPN para modificar el proyecto original y al no promover durante las obras una modificación posible del proyecto de ejecución del carril bici e itinerario peatonal de Beloso que evite la tala de más de 200 árboles de la ripa". Asimismo, mediante la declaración, instarán a EH Bildu a actuar y a reunirse con los agentes necesarios, "esto es Gobierno de Navarra, Gobierno de España y Unión Europea, para modificar, en obra y en lo posible, el proyecto de carril bici y peatonal de Beloso y así mejorar su impacto medioambiental".