UPN de Pamplona critica "la hipocresía de EH Bildu al ejecutar el proyecto de carril bici de Beloso que tanto criticó"

PAMPLONA, 18 Mar. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de UPN en el Ayuntamiento de Pamplona, Cristina Ibarrola, ha criticado este lunes "la hipocresía, el cinismo y, en definitiva, la forma de hacer política de EH Bildu al sacar pecho hoy del proyecto de carril bici de Beloso, del que dijeron que era un despropósito medioambiental y económico". "Se opusieron frontalmente a él y hoy dan una rueda de prensa para hablar de todas sus bondades, diciendo que incluso es bueno eliminar árboles", ha criticado.

Según ha afirmado Ibarrola en una nota, "se felicitan por talar más de 100 árboles de la cuesta por tener escaso valor ecológico, cuando hace unos meses estaban en contra de tocar cualquier árbol, aunque estuviese enfermo". "Al mismo tiempo, celebran trasplantar 17 árboles, mérito exclusivo de UPN, que incluyó un epígrafe en el concurso para puntuar mejor a quien planteara mejoras medioambientales tras el bloqueo fundamental del PSN para ejecutar un proyecto mejor que habíamos presentado", ha expuesto.

Para Ibarrola, "hoy EH Bildu pone de manifiesto que, según cuáles sean sus intenciones políticas, califican los árboles de primera o de segunda". "Cuando estaban en contra de talar árboles presentamos un proyecto mejor medioambientalmente y no lo apoyaron para tratar de sacar rédito político. Hoy les interesa vender que hacen este proyecto y no tienen problema en sacar pecho diciendo que los árboles que se tiran no tienen valor", ha añadido.

La portavoz de UPN ha criticado también que el equipo de gobierno "oculte a los ciudadanos el grueso de la actuación". "Hoy hablan de los árboles que quitan en la acera, pero obvian todos los que hay que talar en la ripa para hacer un voladizo para el carril bici y la acera. Esta actuación podría haberse evitado con la propuesta de UPN que permitía salvar gran parte del arbolado manteniendo el carril bici y el paseo peatonal. Esto es EH Bildu, hipocresía pura y dura", ha afirmado.

Ibarrola ha señalado que, "con esta actuación iniciada por el equipo de gobierno, comienzan los trabajos para crear un itinerario peatonal y ciclista que unirá Burlada y Pamplona", y que a juicio de UPN, "no es el mejor proyecto". "Como hemos dicho, redactamos en plazo uno que minimizaba notablemente el daño medioambiental, pero el Gobierno de Navarra y los grupos municipales de EH Bildu, PSN, Geroa Bai y Contigo-Zurekin no lo apoyaron. Querían que talásemos los árboles para volver a echárnoslo en cara. Hoy ellos van a talar 100, que con los de la ripa próximamente serán muchos más, y dicen que lo hacen porque están enfermos. Esa es su forma de actuar", ha concluido.