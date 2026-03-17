UPN pide una bajada en la tasa de basuras en Pamplona y el cálculo en función de la generación de residuos para negocios

PAMPLONA 17 Mar. (EUROPA PRESS) -

El grupo municipal de UPN en el Ayuntamiento de Pamplona ha solicitado una bajada en la Tasa de Residuos en la ciudad, "después de que en el primer recibo de 2026 se haya producido una subida que ha llegado a alcanzar el 100% en determinados barrios de la ciudad", ha expuesto.

De igual manera, la formación foralista ha instado a que, para los comercios y negocios, la tasa se calcule en función de la generación real de residuos y no del valor catastral. "El incremento en la tasa de residuos responde fundamentalmente a la subida de los valores catastrales, que a su vez resulta de la actualización de la ponencia de valoración", ha dicho, para añadir que "antes de su actualización, a Pamplona se le aplicaba un factor corrector al alza".

Sin embargo, la actualización ha supuesto, a juicio de UPN, un incremento en el recibo "totalmente desproporcionado". "Los grupos que gobiernan la MCP negaron que esto fuera a suceder, a pesar de nuestras advertencias, pero la realidad finalmente nos ha dado la razón. La subida en toda la comarca ha sido del 2,5%, debido a la actualización del IPC, y es la que debería haber experimentado también Pamplona, pero esto no ha sido así, lo que es un agravio comparativo. La MCP debe aplicar un nuevo factor corrector, en esta ocasión a la baja, de forma que la tasa de residuos que se paga en Pamplona sea equiparable a la del resto de la Comarca", ha manifestado.

En cuanto a los comercios y negocios, la formación foralista ha señalado que no existe un máximo en el recibo -para las viviendas es de 166 euros-, lo que "ha supuesto en muchos casos recibos totalmente desproporcionados que no se corresponden con la generación real de residuos". "Es evidente que esto es injusto y la MCP debe modificarlo cuanto antes", ha concluido.