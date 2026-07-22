UPN pide a Chivite que no mire "para otro lado" tras el informe de la UCO y PSN dice que no tiene "nada que esconder"

Archivo - El portavoz de UPN en el Parlamento de Navarra, Javier Esparza. - Eduardo Sanz - Europa Press - Archivo

PAMPLONA 22 Jul. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de UPN en el Parlamento de Navarra, Javier Esparza, ha afirmado que la presidenta María Chivite y el Gobierno foral "no pueden estar mirando para otro lado" tras el informe patrimonial de la UCO sobre el exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán y ha considerado que Chivite "tiene mucho que explicar".

La Mesa y Junta de Portavoces del Parlamento de Navarra han aceptado este miércoles la solicitud de UPN de que la presidenta comparezca en el Legislativo tras el informe de la UCO, una comparecencia que tendrá lugar este viernes.

En declaraciones a los medios, Javier Esparza ha criticado que "el Gobierno de Navarra, después de conocer el informe de la UCO, lo despachó con un 'son cuestiones particulares", y ha considerado que "esto es mofarse de los navarros, no es ninguna cuestión particular, porque el resumen es que dinero de Belate ha ido al bolsillo de Santos Cerdán". "María Chivite y el Gobierno de María Chivite no pueden estar mirando para otro lado cuando hay una relación directa y clara de manejo de fondos entre la adjudicación de Belate, entre fondos de la UTE de Belate y la tarjeta de crédito que maneja Santos Cerdán", ha señalado.

Esparza ha añadido que "cuestiones particulares no son una adjudicación de obra pública, no son cuestiones particulares que el dinero de todos termine en la tarjeta de crédito que utilizaban Santos Cerdán y su familia". "Aparece un nuevo indicio revelado por la Guardia Civil en su informe, donde se demuestra que hay 129.000 euros que de la UTE de Belate se traspasan a la tarjeta que utilizaba Cerdán", ha señalado.

Tras ello, el portavoz de UPN ha considerado que "María Chivite tiene mucho que explicar y vamos a ver si de una vez y por todas se reconoce la realidad de lo que está pasando y de las vinculaciones claras que hay entre la adjudicación de Belate, entre Santos Cerdán y el Gobierno de Navarra".

Por su parte, la portavoz del PSN, Ainhoa Unzu, ha criticado que "Esparza tenía preparado un discurso de descalificación absoluta contra el PSN y tenía preparado un discurso de un ataque directo hacia la presidenta del Gobierno, pero la realidad de lo que acaba de pasar ha vuelto a desmontar su relato". "Siempre hemos mostrado la plena disposición de la presidenta para comparecer, incluso hemos trasladado por nuestra parte que viniera esta semana a dar la cara y decir cualquier cosa que tenga que decir, como así va a ser. Eso es todo lo que nos escondemos. Que pregunten todo lo que tengan que preguntar, no tenemos nada que esconder, nada que ocultar, nunca lo hemos hechos", ha subrayado.

Ainhoa Unzu ha defendido que "la presidenta siempre ha actuado con absoluta transparencia y con plena colaboración con todas las instituciones". "UPN se pensaba que no íbamos a admitir la comparecencia. A UPN no le interesan las explicaciones, ya vemos que en declaraciones de su presidenta, Cristina Ibarrola, pide una vez más la dimisión nuevamente, y de manera ya desesperada, de la presidenta Chivite, incluso antes de escucharla. A UPN lo único que le interesa es el ruido, el fango y la confrontación, no la verdad", ha asegurado, para señalar que desde el PSN "siempre vamos a defender la absoluta honestidad del Gobierno de Navarra y de su presidenta".

La portavoz de EH Bildu, Laura Aznal, se ha mostrado crítica con la solicitud de comparecencia de Chivite porque está "basada en un informe que ni siquiera conocemos, sólo lo hemos conocido por filtraciones a los medios de comunicación, y pensamos que para hacer una valoración tenemos que leer el informe y analizarlo; de lo contrario, pensamos que no hay fundamento".

El portavoz de Geroa Bai, Pablo Azcona, ha quedado a la espera de conocer "las informaciones que nos traslade la presidenta" sobre la investigación de la UCO acerca del patrimonio de Cerdán, aunque ha precisado que "es un informe, como ha pasado con otros anteriores, del que no tenemos constancia oficial". "Conocemos los términos en los que se ha venido publicando la información relativa al mismo y quedaremos a expensas de la comparecencia y las explicaciones que se nos den sobre lo que apunta ese informe de la UCO. Entendemos que otros grupos parlamentarios sí que tienen acceso a él por estar en la causa que está abierta", ha destacado.

El portavoz de Contigo-Zurekin, Miguel Garrido, ha señalado igualmente que su grupo "ni siquiera tiene el informe", sino que lo conoce por filtraciones a los medios de comunicación, pero ha quedado a la espera de que la presidenta "pueda dar las explicaciones pertinentes en relación al informe patrimonial sobre Santos Cerdán, un informe patrimonial que viene a corroborar las conclusiones de la comisión de investigación que extraíamos como grupo parlamentario, en las que denunciábamos la falta de ética política y el enchufismo de Santos Cerdán en Servinabar".

Según Garrido, el informe de la UCO "en ningún caso aclara que haya podido haber alguna injerencia en obra pública y más allá de poner datos creemos que avanza poco respecto a las conclusiones de la comisión de investigación, que eran no determinar ningún tipo de injerencia o manipulación, tampoco que no pueda haberla, no lo podemos saber". "Sí es cierto que el informe pone el foco, más allá de la parte administrativa, en el Partido Socialista y habla de 18.000 euros que están sin justificar. Esas explicaciones las tendrá que dar el Partido Socialista frente a un juez", ha señalado.