UPN pide la "dimisión inmediata" de Ayesa por "ocultar un informe" que veía "nulas" varias contrataciones de la MCP

Publicado 13/02/2019 12:42:44 CET

Los regionalistas creen que Ayesa ha podido incurrir en un delito de prevaricación que podría conllevar una "responsabilidad contable"

PAMPLONA, 13 Feb. (EUROPA PRESS) -

UPN ha pedido la "dimisión inmediata" del presidente de la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona (MCP), Aritz Ayesa, por "ocultar un informe jurídico que declaraba nulas numerosas contrataciones de personal" de la sociedad pública de la Mancomunidad durante 2017 y que sostenía que "debía estimarse el recurso" presentado por los regionalistas por estos hechos.

Los concejales de UPN en Pamplona María Caballero y Fermín Alonso han explicado este miércoles en una rueda de prensa que los servicios jurídicos de la MCP realizaron el 11 de abril de 2018 un informe que concluye que "debe estimarse" el recurso presentado por los regionalistas contra las convocatorias y contratos que se habían realizado en 2017, y "declararse la invalidez de las convocatorias que hayan superado el límite de la tasa de reposición".

En concreto, UPN recurrió la formalización de varios contratos temporales en los que se añadía una cláusula por la que la Mancomunidad se comprometía a "la conversión a indefinidos" de esos contratos, lo que según los regionalistas era una forma de "saltarse las limitaciones fijadas por la ley de Estabilidad Presupuestaria".

María Caballero ha destacado que "no se trata de un informe firmado 'ad hoc' por un cargo de confianza, sino de un documento avalado por cuatro profesionales de la Mancomunidad que cumplen su labor de manera independiente".

La edil ha indicado que el presidente de la MCP "decidió no resolver" el recurso de UPN y "decidió mandarnos un oficio de que había pasado el plazo" y que se desestimaba "por silencio administrativo". Ha considerado "insólito y escandaloso" que Ayesa "sea capaz de no atender, sin tener ninguna otra opinión, el único informe que se ha emitido sobre un recurso".

En su opinión, la actitud de Ayesa ha podido incurrir "en un delito de prevaricación al no resolver un expediente conforme a lo dictado por el informe ahora conocido". Además, ha explicado que UPN está analizando jurídicamente la posibilidad de que de la actuación del presidente de la MCP "se derive un caso de responsabilidad contable que debería juzgar el Tribunal de Cuentas".

María Caballero ha criticado que, con estos contratos, la MCP buscaba "saltarse las limitaciones fijadas por la ley de Estabilidad Presupuestaria y las sucesivas leyes de Presupuestos Generales del Estado" para "camuflar como temporales lo que en realidad eran contrataciones fijas". Ha explicado que se incluía una cláusula por la cual se estipulaba que la sociedad pública de la Mancomunidad "realizará la conversión a indefinidos del contrato en el momento en que la legislación lo permita".

Para la regionalista, se trata de "un auténtico fraude de ley" y ha reprochado que Ayesa "se creía más listo que nadie y pensaba que había resuelto lo que al resto de administraciones les limitaba".

"TODOS LOS CONTRATOS CON LA 'CLÁUSULA TRAMPA' DEBEN SER INDEFINIDOS"

Por su parte, Fermín Alonso ha opinado que la sociedad pública de la MCP debe "regresar a la legalidad" y ha explicado que "todos los contratos efectuados por SCPSA al amparo de la 'cláusula trampa' deben tenerse por indefinidos con el fin de garantizar los derechos de los trabajadores".

Alonso ha transmitido un mensaje de tranquilidad a los trabajadores y ha destacado que el informe de los servicios jurídicos señala que "la doctrina a este extremo es nítida y garantiza los derechos de quienes no han participado en la causas de anulación, por lo que quienes hayan superado las convocatorias no pueden ver perjudicados sus derechos laborales por los incumplimientos" del presidente de la Mancomunidad. "Nuestros recursos están dirigidos contra quien se cree por encima de la ley, no contra los trabajadores", ha remarcado.

El concejal ha afirmado que "al disfrazar los contratos como temporales, cuando su naturaleza es indefinida, Ayesa ha estado atentando contra el Estatuto de los Trabajadores y el propio convenio colectivo de SCPSA".

Alonso ha calificado como "el timo de la estampita versión Bildu" estas contrataciones temporales ya que "no existe ningún plazo ni ninguna condición de finalización de obra que marque el final de la relación laboral".

Por todo ello, el edil de UPN ha considerado que "al rechazar nuestro recurso, Ayesa ha atentado contra los derechos de estos trabajadores, que desde hace casi un año deberían disfrutar de un contrato indefinido tal y como establece el informe de los letrados que el presidente ha preferido ocultar".

Fermín Alonso ha recordado que UPN solicitó el pasado mes de marzo que la Cámara de Comptos informase de las contrataciones de SCPSA. En este sentido, ha explicado que los técnicos de Comptos están estudiando la documentación facilitada por la MCP, aunque ha puesto en duda que "se les haya mostrado este informe que Ayesa ha tenido durante casi un año en el cajón". Por ello, ha destacado, los regionalistas van a trasladar este informe al órgano fiscalizador para que "pueda evaluar la situación desde un punto real y completo".

Finalmente, Alonso ha resaltado que a Ayesa "no le cabe otra salida que la dimisión inmediata" porque "ha sido pillado no en un error sino haciendo trampas, aparentemente saltándose leyes, ocultando información relevante y actuando en contra de los criterios de los servicios jurídicos en un asunto con consecuencias para la entidad y para los trabajadores afectados".

"Es imposible que se agarre al sillón ni un minuto más", ha insistido el concejal de UPN que ha indicado que "ahí va a ser importante lo que digan el resto de socios del cuatripartito". "Esto no se puede pasar por alto y por muy socios que sean deben exigir la dimisión de Ayesa porque si no serán políticamente corresponsables de su actuación", ha concluido.