UPN pide reprobar a Asiron tras la sentencia que confirma que fue ilegal colocar la ikurriña

UPN ha presentado una declaración institucional para pedir la reprobación del alcalde de Pamplona, Joseba Asiron, por "su obsesión por imponer la ikurriña en el balcón del Ayuntamiento de Pamplona por encima, incluso, de lo dictado por la ley y los tribunales".

Los regionalistas han registrado esta declaración después de que el TSJN haya ha confirmado una sentencia que consideró "ilegal" la colocación de la ikurriña en la fachada del Ayuntamiento de Pamplona el 6 de julio de 2017 con ocasión del chupinazo de los Sanfermines.

La declaración institucional será debatida el lunes en la comisión de Presidencia del Ayuntamiento. A través de ella, UPN pide que no se no se interponga recurso de casación contra la sentencia e instar al alcalde y a sus socios a "pagar de su bolsillo las costas judiciales de todo este procedimiento por tener su origen no en un asunto administrativo, sino en la voluntad de imponer su visión nacionalista sobre la realidad institucional y jurídica de Navarra".

Además, UPN quiere que el Ayuntamiento muestre su "compromiso con la realidad institucional e histórica de Navarra plasmada en el Amejoramiento del Fuero y con sus símbolos oficiales".

La formación regionalista señala que la sentencia que ahora ha sido confirmaba "resultaba tajante, pero el alcalde y sus socios decidieron, en contra de cualquier opinión jurídica solvente y no contaminada ideológicamente, recurrirla, profundizando en su obstinación por imponer la ikurriña".

"Ahora, una vez más, sus intenciones han quedado al desnudo y el recurso desestimado, por lo que los ciudadanos de Pamplona deberán, una vez más, pagar las costas de las obsesiones del alcalde", ha criticado.