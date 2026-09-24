UPN y PP ven un fin de "era", el PSN defiende la gestión del Gobierno y los socios y Bildu piden "más ambición"

Imagen de un momento del Debate sobre el Estado de la Comunidad - EUROPA PRESS- EDUARDO SANZ

PAMPLONA, 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

Los diferentes partidos políticos han hecho una valoración del discurso inicial de la presidenta del Gobierno de Navarra, María Chivite, en el Debate del Estado de la Comunidad, que ha ido desde el apoyo de los socialistas, la petición de sus socios -Geroa Bai y Contigo-Zurekin- y EH Bildu de "más ambición", mientras que UPN, PPN y Vox han calificado de "vacío" o "agotado" su discurso, viendo el fin de una "era".

La parlamentaria de UPN Cristina López ha afirmado que "estamos en la cuenta atrás de la era Chivite, una presidenta que deja una comunidad mucho peor que la que encontró". Ha criticado que la presidenta "vive en otro planeta, ha pasado de puntillas o directamente no ha nombrado los problemas de los navarros, como si estuvieran equivocados" en cuanto a la situación de la vivienda, la sanidad o la educación. "Año tras año, los principales problemas que preocupan a los ciudadanos no sólo vuelven al cajón de las tareas pendientes sino que están peor", ha remarcado.

López ha censurado que "ahora, a la desesperada y en el tiempo de descuento, nos intenta convencer de que en seis meses se va a poner las pilas y va a hacer lo que no ha hecho en siete años". "El tiempo de María Chivite como presidenta de Navarra está tocando a su fin y se abre una nueva era" en la que los navarros "tendrán que elegir entre una presidenta de Bildu, que todavía empeoraría más Navarra, o una de UPN con propuestas y soluciones realistas".

Por parte del PSN, Ainhoa Unzu ha considerado que Chivite "ha hecho un balance muy sensato y muy realista de la Navarra de hoy, pero también con una mirada ambiciosa hacia los retos que tenemos por delante". "Ha explicado perfectísimamente una hoja de ruta que va combinando realismo para afrontar la Navarra de hoy, con ambición para construir la Navarra del mañana", ha indicado, tras añadir que la presidenta también "ha reconocido abiertamente las grandes preocupaciones que tiene hoy la ciudadanía en Navarra".

A su juicio, Chivite también "ha puesto de manifiesto" que "en Navarra hay dos modelos de sociedad en juego": el que "representa este Gobierno de Navarra", un modelo "de progreso, de avance en derechos, de servicios públicos, de una Navarra plural", y el "de ese bloque que conforman UPN, PP y Vox". "Navarra debe de seguir siendo un dique de contención progresista frente a la ultraderecha, que está avanzando a gran velocidad y con UPN y PP tirando de ella", ha apuntado.

El parlamentario de EH Bildu Mikel Zabaleta ha compartido "buena parte del diagnóstico" de Chivite, en especial en el "riesgo de la extrema derecha" y la defensa de los servicios públicos. No obstante, ha considerado que ha faltado "ambición" respecto a este diagnóstico y "autocrítica" a su gestión.

"En el año 2015 llegó el cambio a Navarra y ahora tenemos que pasar del cambio a la transformación", ha remarcado Zabaleta, quien ha afirmado que "la manera más eficaz de hacer frente al bloque reaccionario es responder a las necesidades de la gente" garantizando "unas condiciones de vida dignas". Para ello son necesarios "unos acuerdos sólidos" y "una dirección política más clara, un liderazgo más firme". Ha pedido "más ambición política" y se ha mostrado dispuesto a "negociar y acordar".

Desde Geroa Bai, Pablo Azcona ha afirmado que este Debate sobre el Estado de la Comunidad no se puede limitar a "hacer un informe de gestión", sino que "se necesita, y más a estas alturas de la legislatura, una propuesta política ambiciosa para afrontar los retos de futuro, dejar de administrar la inercia y afrontar las transformaciones que se requieren" en materias como sanidad, industria, o el sector primario.

A su juicio, Chivite necesita "comprometerse con la ciudadanía en realizar los impulsos necesarios" y "no confundir la estabilidad con inercia". "Creemos que hay que ir mucho más allá, hay que ser ambiciosos, pasar del análisis a planificar. Y a planificar el futuro de los navarros y las navarras, porque la ciudadanía, lo que espera del debate de hoy es que se hagan propuestas a futuro y que se le marque un camino ante los retos que nos vienen, que son complejos", ha dicho.

El portavoz del PPN, Javier García, ha calificado de "vacío" el discurso de la presidenta, que "ha dibujado una Navarra magnífica, imaginaria, que no es la que realmente es". Una presidenta "vacía y agotada" que "ha concluido su etapa al frente del Gobierno de Navarra", ha dicho García, que ha asegurado que será recordada como la presidenta que "dejó una Navarra peor que cómo la encontró".

Ha criticado que Chivite "poco ha hablado de cuestiones fundamentales" como la sanidad o la educación y "se ha olvidado" de la "corrupción en el caso de Belate. Un proceso que está judicializado". En materia de infraestructuras, ha reprochado que "tenemos más kilómetros de carril ciclista que de TAV". Por eso, ha defendido que "toca un gobierno que enfoque sus políticas en trabajar por y para Navarra, alejados de los casos de corrupción" y ha señalado que las propuestas de su partido son "una Navarra que vuelva a ser líder" en educación, sanidad, infraestructuras; "una alternativa a un gobierno cansado y agotado".

En nombre de Contigo-Zurekin, Carlos Guzmán ha considerado que el discurso de Chivite ha sido "demasiado autocomplaciente". Además, "nos ha sorprendido enormemente" que la presidenta, "de manera unilateral, haya hecho un anuncio sobre una supuesta reforma fiscal". Según ha destacado, "la política fiscal de esta comunidad ni la fija de manera unilateral la señora Chivite, ni tampoco el PSOE de Navarra". "La fija la mesa fiscal, y a día de hoy no hay ningún acuerdo", ha indicado.

Por otro lado, ha vuelto a "demandar más ambición y más valentía al conjunto del Gobierno para desarrollar de manera íntegra el contenido del acuerdo político programático". "Queda en torno a medio año de legislatura y en Contigo-Zurekin vamos a ser muy exigentes", ha dicho, tras añadir que las propuestas de la coalición se centrarán en vivienda, sanidad, igualdad, medio ambiente y una fiscalidad "justa y progresiva". "Queda mucho acuerdo político programático por desplegar y hay que exprimir al máximo lo que quede de esta legislatura para desplegarlo", ha reivindicado.

Finalmente, el parlamentario de Vox Emilio Jiménez ha resumido la intervención de Chivite en "un conjunto de mentiras, de ineptitud y de inutilidad" y ha criticado que la presidenta "está en su mundo feliz y viene a reírse en la cara de los navarros" tras "ocho años de gobierno con consecuencias en sanidad, vivienda y seguridad", así como "más presión fiscal, más chiringuitos y más despilfarro". "Ha faltado el apoyo a Cerdán, Koldo y Ábalos que ya no conoce nadie", ha subrayado.

Jiménez ha visto en Chivite "una presidenta zombie, una muerta viviente, perseguida por el fantasma de Cerdán". "Chivite asiste a su propio funeral, viendo pasar su cadáver políticamente, seguido por una turba de palmeros que ven peligrar su pesebre y buen vivir", ha manifestado. Como propuestas de su partido, ha planteado un "cambio radical", criticando las políticas de vivienda y sanidad y reclamando una reducción de parlamentarios.