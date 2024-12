UPN, PPN y Vox lamentan que los socios presupuestarios no vayan a aprobar ninguna de sus enmiendas a los Presupuestos

PAMPLONA 9 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Comisión de Economía y Hacienda del Parlamento de Navarra ha dado inicio este lunes al debate de las enmiendas parciales presentadas por los grupos políticos a los Presupuestos Generales de Navarra para el año 2025, unos Presupuestos que previsiblemente serán aprobados de forma definitiva por el pleno del Legislativo el próximo 19 de diciembre gracias al acuerdo entre PSN, EH Bildu, Geroa Bai y Contigo-Zurekin.

Ante el inicio de este debate, UPN, PPN y Vox han coincidido en reprochar a los socios presupuestarios que no vayan a aprobar ninguna de las enmiendas que han presentado desde la oposición.

Al término de la Mesa y Junta de Portavoz del Parlamento de Navarra, el portavoz de UPN, Javier Esparza, ha señalado que la formación regionalista "es la representación del mal, según los socialistas" y ha lamentado que los socios presupuestarios "van a votar 'no' a enmiendas de UPN para dar más recursos para servicios sociales de base para que acompañen a las personas más vulnerables, van a votar 'no' a ayudar a las familias que tienen hijos menores de 3 años, o van a votar 'no' a que el inglés sea un modelo educativo en todas las localidades navarras".

Por contra, ha afirmado que UPN sí apoyará algunas enmiendas de los socios presupuestarios porque "creemos que son buenas". "Ellos entienden la política de otra forma, entienden la política tirando a la basura cualquier enmienda que presente UPN", ha asegurado.

El portavoz del PSN, Ramón Alzórriz, ha subrayado que "no vamos a aprobar ninguna enmienda propuesta por los grupos de derechas, lo primero por una cuestión política, porque estamos en la antítesis de la política de derechas, y lo segundo, porque no vamos a descuadrar un Presupuesto por aprobar ciertas enmiendas sin un acuerdo que luego posibilite que esos partidos apoyen el Presupuesto".

Alzórriz ha afirmado que "tenemos un trabajo ingente y lo vamos a hacer con los grupos de Gobierno y con los grupos que hemos acordado el Presupuesto". Así, frente a quien se extraña de que no se vaya a aprobar ninguna enmienda de UPN, PPN y Vox, Alzórriz ha planteado si "acaso el alcalde de Tudela, Alejandro Toquero, ha aprobado alguna enmienda de los grupos políticos que no son de UPN o PP en Tudela". "Nosotros trabajamos con quien quiera aprobar unos presupuestos y con quien quiere mejorar la vida de los navarros y las navarras", ha explicado.

La portavoz de EH Bildu, Laura Aznal, ha explicado que su grupo ha registrado enmiendas para dotar al Gobierno de "una herramienta para llevar a cabo políticas públicas que respondan a las necesidades actuales de las navarras y de los navarros". "Una vez más, estamos enriqueciendo las cuentas de Navarra en base a una clara prioridad, blindar, reforzar y ampliar nuestros servicios públicos poniendo a las personas en el centro", ha indicado.

Así, Aznal se ha mostrado "convencida de que la aprobación de todas estas enmiendas supondrá una mejora sustancial para los Presupuestos, dando respuesta a los derechos de la ciudadanía navarra y a las necesidades actuales de los servicios públicos y de diversos sectores sociales".

El portavoz de Geroa Bai, Pablo Azcona, ha explicado que su grupo busca incidir con las enmiendas "en las cuestiones que nos parecen importantes para Navarra, como cohesión territorial o apuntalar cuestiones fundamentales como los servicios públicos, el ámbito sanitario, la transición ecológica, digital y social, o la política de fomento del euskera".

Además, se ha detenido también en la ley de medidas fiscales para señalar que "son positivas" y suponen "220 millones de euros dirigidos a diferentes propuestas, como mutualistas, complemento de pensiones mínimas, movilidad eléctrica, o vivienda". "Es una propuesta fiscal positiva, pero tenemos que abordar un debate más profundo sobre las medidas fiscales e insistir en que la fiscalidad va a ser importante para abordar las rentas medias y bajas y de los autónomos", ha afirmado.

El portavoz del PPN, Javier García, se ha preguntado si es necesario realizar el debate de las enmiendas parciales a los Presupuestos en vista de que las enmiendas de UPN, PPN y Vox no van a contar con el apoyo de los socios presupuestarios. "Este es el claro ejemplo de este Gobierno, cerrado al diálogo, cerrado al consenso, únicamente abierto a arrodillarse ante los intereses nacionalistas", ha señalado.

Así, García ha considerado que "Chivite vive, como bien sabemos, arrodillada y quizás no es la mejor forma de mantenerse en el poder". "Desgraciadamente será eso el recuerdo que los navarros en el futuro aprenderán y conocerán de la señora Chivite, una señora arrodillada a los intereses de Bildu para mantenerse un día más en el poder", ha asegurado.

Por parte de Contigo-Zurekin, Daniel López ha señalado que "el objetivo del proceso de enmiendas es fortalecer la financiación de lo que entendemos prioritario para la ciudadanía, que para nuestro grupo está muy claro, los servicios públicos, las políticas sociales, la igualdad, la vertebración del territorio, y esto se traduce en enmiendas hacia proyectos de interés social, de interés cultural, de atención sociosanitaria, de mejoras en municipios".

López ha explicado que en Contigo-Zurekin "creíamos fundamental concentrar una parte importante de la cuantía que disponemos para enmendar en dos cuestiones claves, las cuales no cuentan con la suficiente financiación en el proyecto de presupuestos, que son la atención a las personas sin hogar y la cooperación en el desarrollo".

La portavoz de Vox, Maite Nosti, ha explicado que su grupo ha decidido presentar enmiendas a los Presupuestos "a pesar de que sabemos, ya que así lo ha manifestado el Gobierno tripartito y Bildu, que no vamos a contar con su apoyo y, por tanto, no saldrán adelante". "Hay enmiendas de supresión de partidas que son totalmente innecesarias y que constituyen un gasto superfluo que el contribuyente no tiene por qué sustentar", ha asegurado.

Así, ha afirmado que Vox plantea eliminar ayudas "al colectivo LGTBI o cosas por ese estilo, que ya tienen suficiente partida y que son organismos paralelos que no van a ningún lado". "También hemos hecho algunas enmiendas interesantes para ayudar a algunos colectivos, cogiendo dinero por ejemplo de partidas de Euskarabidea", ha señalado.