UPN presenta una enmienda a la totalidad a unos Presupuestos de Pamplona con "poca ambición" y sin "un proyecto sólido"

Además, registrará 40 enmiendas parciales por 8,7 millones que, asegura, EH Bildu y PSN "tirarán a la basura sin valorarlas"

PAMPLONA, 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

UPN va a presentar una enmienda a la totalidad a los Presupuestos municipales de Pamplona para 2025 al entender que son unas cuentas con "poca ambición" y que no tienen "un proyecto sólido".

Así lo ha avanzado en rueda de prensa la presidenta de UPN y portavoz en el Ayuntamiento de Pamplona, Cristina Ibarrola, quien ha acusado a EH Bildu y PSN de "escenificar una complicada negociación" presupuestaria "cuando todos sabemos que es una farsa porque Sánchez ya le prometió a Otegi el apoyo en Pamplona a cambio del apoyo de la izquierda abertzale en Navarra y Madrid".

De la misma manera, ha calificado de "puro teatro" las enmiendas presentadas por los socialistas: "Por cuatro migajas pretenden justificar su apoyo a los Presupuestos cuando es un guión escrito muy lejos de Pamplona", en el que la portavoz socialista, Marina Curiel, "nada ha tenido que ver". EH Bildu y PSN son "cada vez menos diferentes, cada vez más lo mismo", ha concluido.

Los Presupupuestos serán debatidos este jueves en el pleno municipal y previsiblemente serán aprobadas gracias al acuerdo que han alcanzado el equipo de Gobierno y PSN.

Ibarrola ha acusado al Gobierno municipal de "mentir" al decir que "los ingresos provenientes de impuestos directos suben un 2,2%" cuando será, ha asegurado "un 18,5%" debido al "catastrazo" que "vamos a notar todos los pamploneses cuando nos llegue la contribución". Un incremento, ha dicho, de 11 millones, pasando de 58,5 millones a 69,3.

Cristina Ibarrola ha opinado que los presupuestos para 2025 "no son ambiciosos para la ciudad y no van encaminados a que Pamplona sea competitiva y atractiva". Son unos presupuestos que "nos devuelven a una Pamplona que no apuesta por grandes proyectos, por mejores servicios, por la innovación, por la tecnología"; y, en cambio, "nos devuelven a una Pamplona que no aprovecha las oportunidades actuales para progresar, para atraer y captar talento e inversión".

Por todo ello, el grupo municipal de UPN ha presentado una enmienda a la totalidad a los Presupuestos de Pamplona para 2025 porque, ha asegurado, "constatan que no existe un proyecto propio" y no se centran en "las demandas y problemas principales de los ciudadanos de Pamplona, como la seguridad y la vivienda".

En materia de vivienda ha asegurado que hay "muy poca cosa" y "nada de Echavacoiz porque están en contra del TAV". De la misma manera, ha afirmado que se ha "demostrado" en otras ciudades que la declaración de zonas tensionadas "reduce la oferta de vivienda". Frente a ello, ha apostado por un "plan integral que aumente la oferta de vivienda", basado en la "colaboración público-privada" y "desbloquear suelo urbanizable de manera sensata".

Por otro lado, UPN presentará 40 enmiendas parciales por valor de 8.790.000 euros. Entre ellas, 750.000 para aumentar la partida destinada a ayudas a la rehabilitación; 150.000 para transformar la antigua estación de autobuses en un "foco de atracción turística, cultural y de ocio"; un millón para iniciar la reurbanización de la Plaza de la Libertad; 300.000 para un concurso para el Civivox de Buztintxuri y 500.000 para iniciar las obras del Civivox de Erripaña.

Otras enmiendas destinan 300.000 euros para revisar el plan de inundaciones, 500.000 euros en ayudas a las familias sin plaza en el ciclo 0-3 años para que recurran a las escuelas infantiles privadas; 250.000 euros para "mejorar la seguridad en Pamplona" o 50.000 euros para realizar estudios de aparcamiento en la ciudad.

Cristina Ibarrola ha destacado que UPN "va a seguir defendiendo un modelo de ciudad que nada tiene que ver con el bloque EH Bildu-PSN; pensando en todos, en una ciudad moderna, dinámica, viva, atractiva y referente". "Asiron sólo gobierna para los suyos mientras que el PSN le aplaude", ha criticado la regionalistas, que ha añadido que los socialistas han "renunciado a Pamplona con la esperanza de seguir manteniendo el Gobierno de Navarra".