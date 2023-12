UPN presenta una web sobre 'la traición a Pamplona' para "desmentir lasupuesta parálisis del Ayuntamiento"

PAMPLONA, 22 Dic. (EUROPA PRESS) -

UPN ha puesto en marcha la página web www.latraicionapamplona.com para "desmentir y desmontar todas las mentiras de los grupos de la oposición, especialmente las del Partido Socialista de Navarra y que ha utilizado el propio presidente Sánchez, sobre la supuesta parálisis del Ayuntamiento de Pamplona".

Desde UPN han afirmado que "el PSN y resto de formaciones están

intentando mentir de nuevo a la ciudadanía". "Ellos esgrimen una

supuesta parálisis dentro del Ayuntamiento de Pamplona que no es tal,

para excusarse por la moción de censura que ejecutarán este próximo 28 de diciembre. Es solo la excusa que han encontrado para tapar un pacto que tenían desde hace 6 meses, con el objetivo de que Pedro Sánchez lograra la presidencia del Gobierno de España, y María Chivite, la presidencia de Navarra, con el apoyo, entre otros, de Euskal Herria Bildu".

Los regionalistas insisten en que otorgarle ahora la Alcaldía a Joseba Asiron es "simplemente uno de los pagos del PSN a EH Bildu por su apoyo en España y Navarra, y para ello se han tenido que inventar la mentira de la parálisis".

La página web recoge los más de 100 proyectos puestos en marcha por el equipo de gobierno de Cristina Ibarrola en estos seis meses de legislatura. "Podían haber sido algunos proyectos más, pero la 'Coordinadora del No', formada por todos los grupos del Ayuntamiento excepto el PP, se ha encargado de interrumpirlos y echar abajo, perjudicando los intereses de Pamplona y su ciudadanía. Incluso la alcaldesa ha manifestado en varias ocasiones que había dejado al PSN una hoja en blanco para negociar los presupuestos de la ciudad. Y también a esto dijeron que no. Era parte del plan decir que no a todo para paralizar la ciudad". "La parálisis era la de ellos, no la nuestra", han añadido en UPN.

Por último, desde la formación regionalista quieren agradecer el "inmenso apoyo" que están "recibiendo" en la calle desde que se anunció la moción de censura. "Estamos abrumados por las muestras de cariño de la ciudadanía de Pamplona. Muchísimas gracias a todas y todos", han reconocido, a la par que han añadido que desconocen "cómo lo estarán llevando quienes van a ejecutar la traición a Pamplona ya que no están dando la cara y no responden a las preguntas de los medios de comunicación". "Suponemos que ya no podrán sostener más mentiras mirando a la cara de la gente", han concluido desde UPN.