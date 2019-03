UPN propondrá en la comisión de investigación sobre Sodena remitir a la Fiscalía las actuaciones en Davalor

Publicado 13/03/2019 11:31:46 CET

PAMPLONA, 13 Mar. (EUROPA PRESS) -

UPN propondrá en la comisión de investigación sobre las actuaciones de Sodena remitir a la Fiscalía "todas las actuaciones y testimonios en torno al caso Davalor, para que sean los órganos de Justicia los que determinen si se han producido acciones delictivas o actos de corrupción".

"Ante las reiteradas sospechas, debemos remitir toda esta información al fiscal para que sea éste el que determine su alcance y, en su caso, establezca los procedimientos judiciales para que respondan de sus actuaciones quienes las han llevado a cabo", ha expuesto en rueda de prensa el parlamentario regionalista, Juan Luis Sánchez de Muniáin.

En su opinión, a lo largo de las sesiones de la comisión y en la información recibida se ha constatado "una sucesión de irregularidades, algunas de las cuales no se pueden explicar si no es con un actuación consciente del propio consejero". Y no ha descartado que UPN acuda a la fiscalía, si la propuesta de los regionalistas en sus conclusiones en la comisión es rechazada.

Además, Sánchez de Muniáin ha advertido de que el préstamo de un millón de euros a Davalor, en "la forma en la que se hizo, puede constituir una ayuda ilegal de Estado, las cuales son controladas por la Unión Europea".

