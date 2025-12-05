UPN propone incluir en los Presupuestos de 2026 un "plan de choque" de seguridad frente al "aumento de la criminalidad"

Archivo - Cristina Ibarrola, presidenta de UPN. - EUROPA PRESS - Archivo

PAMPLONA 5 Dic. (EUROPA PRESS) -

UPN ha presentado como enmienda al proyecto de Presupuestos Generales de Navarra para 2026 que se está tramitando en el Parlamento un "plan de choque" de seguridad ciudadana con el que "hacer frente al aumento de la criminalidad que se viene registrando".

En un comunicado, los regionalistas han destacado que los datos del 'Balance de criminalidad' del Ministerio del Interior correspondiente al tercer trimestre de 2025 "han reflejado de nuevo un aumento de la criminalidad en Navarra del 1,5%, mientras que en Pamplona ha crecido un 7,6%". Además, ha destacado que "de una tasa de criminalidad de 20,8 delitos por cada 1.000 habitantes en 2009 hemos pasado a una de 52,9 en 2024". "No se puede seguir negando la realidad y tapando el problema como hacen PSN y EH Bildu", han manifestado.

Por este motivo, han considerado que "Navarra se debe dotar de las medidas y el refuerzo de personal suficientes para combatir la delincuencia", para lo que proponen "crear las partidas económicas necesarias y dotarlas de 2 millones de euros".

Entre otras acciones, plantean "reforzar patrullajes y vigilancia de bandas juveniles", aumentar la presencia policial en las calles, "mejorar la coordinación policial" e invertir en equipamiento, más cámaras de seguridad, medidas dirigidas a la "autoprotección" de jóvenes y mujeres, y poner en marcha aplicaciones y plataformas de alerta ciudadana.

"Debemos exigir todos los medios que estén a nuestro alcance para que no se repitan situaciones como la agresión sexual sufrida en la carpa universitaria. La respuesta no puede ser ni la inacción en la toma de decisiones, ni mirar para otro lado, ni la ambigüedad ni la negligencia política", han concluido.