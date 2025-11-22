UPN propone recuperar los incentivos fiscales de la cuenta de ahorro vivienda y rebajar al 24% el impuesto de sociedades

PAMPLONA 22 Nov. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de UPN, Cristina Ibarrola, ha propuesto recuperar el "tratamiento fiscal favorable respecto de la cuenta ahorro vivienda propiciando que aquellos jóvenes que tengan posibilidad y deseen dedicar parte de sus ingresos a la futura adquisición de una vivienda puedan hacerlo con incentivos fiscales".

Es una de las medidas que la formación foralista ha planteado como enmienda al proyecto de ley de medidas tributarias remitido al Parlamento tras al acuerdo fiscal alcanzado por los socios de gobierno y EH Bildu.

En materia de vivienda, UPN también plantea deducciones a quienes alquilan su vivienda, o la prórroga de incentivos a la rehabilitación, según detalla en un comunicado.

Respecto a las rentas medias, Ibarrola considera que la reforma del Gobierno y EH Bildu "se queda muy corta y se olvida de una gran parte de las familias", por lo que propone, entre otras medidas, "ampliar deducciones con el fin de evitar la desventaja fiscal respecto del País Vasco y el conjunto de España". Asimismo, ha abogado por incorporar a la ley foral que regula el IRPF una "deflactación automática" de la tarifa con el fin de que los impuestos "sean rebajados en la misma medida que crece la inflación, evitando así la continua pérdida de poder adquisitivo de los contribuyentes". Otro medida planteada pasa por que los menores de 30 años con rentas inferiores a 30.000 euros no paguen IRPF.

En el ámbito de la empresa navarra, Cristina Ibarrola propone, entre otras medidas, la reducción del tipo de gravamen del impuesto de sociedades al 24 por ciento con carácter general y al 19 por ciento para las pequeñas empresas con el fin de "equiparla a la fiscalidad del País Vasco y el resto de España".

Las enmiendas de UPN también se centrarán en los trabajadores autónomos, prestando "especial atención a los agricultores y a los transportistas", incrementando sus deducciones fiscales. En sucesiones, la formación apuesta por la "recuperación del gravamen del 0,8 por ciento con una exención hasta los 400.000 euros".

"Con estas medidas, UPN plantea mitigar los efectos más dañinos de la política fiscal del Gobierno de Chivite y EH Bildu, si bien la tarea más importante en la materia es afrontar la reforma fiscal del sistema impositivo foral, que ha perdido posiciones en el conjunto de España y está siendo utilizado para penalizar fiscalmente a familias, autónomos y empresas. Por ello, el próximo jueves defenderemos en el Pleno del Parlamento la enmienda a la totalidad que hemos presentado frente al Proyecto de ley de medidas fiscales", ha concluido Ibarrola.