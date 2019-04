UPN y PSN critican la "opacidad" en la recuperación del complemento para exaltos cargos, que Bildu niega

Publicado 08/04/2019 12:33:24 CET

PAMPLONA, 8 Abr. (EUROPA PRESS) -

UPN y PSN han criticado este lunes la "opacidad" en torno a la recuperación por parte del cuatripartito del complemento del 25 por ciento para los exaltos cargos de la Administración -después de que en 2012 se rebajara al 10 por ciento-, una opacidad que EH Bildu ha negado.

En declaraciones a los medios de comunicación, el presidente de UPN, Javier Esparza, ha criticado que este Gobierno "llegó diciendo unas cosas y termina haciendo otras, como toda la legislatura, excepto en lo que tiene que ver con lo identitario".

"No nos parece adecuado que se haga a estas alturas de la legislatura, que se haga casi a escondidas y que se haga contradiciendo lo que venían diciendo desde el inicio de legislatura", ha expuesto, para considerar que "así no se tienen que hacer cosas, más allá del debate de si es conveniente o no".

Esparza ha manifestado que en el cuatripartito "han hecho mucha demagogia, han mentido mucho y han tomado las decisiones contrarias a lo que venían defendiendo".

Por su parte, el portavoz de EH Bildu, Adolfo Araiz, ha señalado que esta medida de reducción de complementos se venía prorrogando en la ley de Presupuestos y no se hizo en la ley de Presupuestos de 2019 para "recuperar las situaciones que la ley de 2012 había modificado salvo, con una enmienda del cuatripartito, lo que era la no obligatoriedad de jubilarse a los 65 años".

A su juicio, "no ha habido engaño ni opacidad porque venía en la ley de Presupuestos". "Hacienda ha considerado que en su momento fueron medidas relacionadas con la situación de crisis económica y se ha considerado que lo único que había que mantener y no afectaba a derechos con carácter económico era el tema de la jubilación", ha señalado Araiz.

Preguntado por si consideran adecuado subir el complemento al 25 por ciento, ha respondido que "no". "Está hecho en la ley de Presupuestos de 2019", ha comentado, para señalar que "se podía haber mantenido" en el 10 por ciento, pero "no se ha hecho".

Desde Podemos, la presidenta de la Cámara, Ainhoa Aznárez, ha señalado que su grupo parlamentario pasó por una "crisis importante" y "teníamos asignadas diferentes comisiones parlamentarias y la de Hacienda correspondía a Orain Bai". "Se debe preguntar a Orain Bai por qué no se trató esa cuestión en comisión", ha comentado.

La secretaria general del PSN y candidata a la Presidencia del Gobierno, María Chivite, ha manifestado sobre la recuperación por parte del cuatripartito del complemento personal para exaltos cargos que ha sido una "medida bastante opaca".

Según ha dicho, "me llama la atención que el cuatripartito, sobre todo Podemos, no haya dicho nada al respecto". "Empezaron la legislatura diciendo que había que quitar las cesantías, todo tipo de privilegios y lejos de quitar nada, al revés, hay más ahora que cuando empezó la legislatura", ha señalado.

Chivite ha calculado que la medida afectará a unas cien personas, entre consejeros del Gobierno, directores generales, directores de fundaciones o empresas públicas que vuelvan a su puesto de funcionario. "Entre estas medidas, estaba lo de mantener la jubilación a los 65 años -salvo excepciones-, que eso sí ha sido prorrogado", ha indicado.