UPN y PSN reiteran su rechazo a cambios en el Amejoramiento que afecten a la consideración institucional de Navarra

PAMPLONA, 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

UPN y PSN han reiterado este lunes su rechazo a que en la ponencia que se ha abierto en el Parlamento de Navarra para estudiar una posible actualización de la ley orgánica de Reintegración y Amejoramiento del Régimen Foral de Navarra se introduzcan cambios que afectan a la consideración institucional de la Comunidad foral.

Al término de la Mesa y Junta de Portavoces del Parlamento de Navarra, el portavoz de UPN, Javier Esparza, ha señalado que el coordinador general de EH Bildu, Arnaldo Otegi, "ha dejado claro" que la formación abertzale "quiere una Navarra arrodillada y nosotros queremos una Navarra en pie".

Así, ha pedido a EH Bildu que "no se haga ilusiones, porque Navarra no quiere ser parte de Euskadi, los navarros votamos elección tras elección y aquí se conforman unas mayorías". "En esa ponencia en el Parlamento vamos dejar claro que EH Bildu es minoría en Navarra. Los socialistas se tienen que dar cuenta de que EH Bildu son lobos con piel de cordero, que siguen siendo los mismos", ha indicado.

La parlamentaria del PSN Inma Jurío ha señalado que en la ponencia parlamentaria su grupo va a "favorecer todo aquello que permita mejorar en nuestro autogobierno y profundizar en los derechos históricos, pero siempre dentro de aquellos principios que el Partido Socialista defiende, que son la consideración de Navarra como comunidad dentro de España y solidaria con el resto de sus territorios".

Así, ha avanzado por ejemplo su rechazo a eliminar la zonificación lingüística de Navarra o apoyar la oficialidad del euskera en todo Navarra. "Tampoco vamos a entrar en posiciones que se pueden defender por algunos partidos, que ven esta ponencia como una forma de confrontación con el Estado. El Partido Socialista va a estar en el diálogo y la conversación de todo lo que suponga avanzar en autogobierno, sin confrontar con España, con lealtad con la misma y con la consideración institucional y el marco jurídico que hoy Navarra ocupa dentro del Estado español", ha señalado.

El parlamentario de EH Bildu Adolfo Araiz ha pedido esperar a ver qué modificaciones plantean los grupos en la ponencia parlamentaria y ha afirmado que "no sabemos en qué posición estarán, pero cuando no se puede segar se espiga". "Todo lo que sea avanzar en autogobierno podrá contar con nuestra disposición", ha resaltado.

Además, ha asegurado que EH Bildu va a esta ponencia "con ambición, queremos plantear una reflexión general sobre la Lorafna 42 años después de su aprobación, vamos a hacer aportaciones en ese sentido, analizaremos las del resto de grupos parlamentarios, veremos qué propuestas se hacen y aquellas que puedan suponer un avance en el autogobierno más allá de nuestra posición general, veremos si son beneficiosas y las estudiaremos". "Nosotros no vamos al todo o nada. Tenemos una posición clara, pero cuando no se puede segar, se espiga, y en esta materia es importante espigar", ha señalado.

Por su parte, la parlamentaria del PPN Irene Royo ha considerado que el Partido Socialista tiene un "pacto oculto" con EH Bildu y le ha pedido que "lo haga público". "Tienen un pacto oculto porque si no, no se explica que se saque a UPN y PP de las mesas de las comisiones en el Parlamento, no se explica el voto del PSN a EH Bildu en la Federación Navarra de Municipios y Consejos, no se explica que se haya abierto el melón del Amejoramiento. Y tenemos las declaraciones de EH Bildu diciendo que en esta legislatura vienen a segar. No nos creemos que den su apoyo al Partido Socialista de forma gratuita. Pedimos que no se trate a los navarros como si fuésemos estúpidos. Que nos cuenten la verdad sobre ese pacto con Bildu", ha reclamado.