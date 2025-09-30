UPN ve como "migajas" el anuncio de Montero de que se compensará a Navarra por la quita de la deuda

PAMPLONA 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

UPN ha calificado como "migajas" el anuncio de la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, de que se rebajará a Navarra y Euskadi una parte de su aportación al Estado para compensarlas al no estar incluidas en el anteproyecto de ley de condonación de una parte de la deuda de las comunidades de régimen común.

"El PSN-PSOE y Geroa Bai se conforman con migajas y aceptan que el Gobierno de España maltrate a Navarra con la condonación de la deuda a las comunidades de régimen común y deje a Navarra en inferioridad de condiciones", ha afirmado UPN en un mensaje en la red social X.

Los regionalistas han afirmado que el anuncio de Montero es "totalmente insuficiente y no nos vamos a conformar".