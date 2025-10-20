UPN ve a Vox como los "gallitos de la clase", con discursos "vacíos", tras acusarles de estar junto a Bildu en el Oinez

PAMPLONA 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de UPN en el Parlamento de Navarra, Javier Esparza, ha acusado este lunes a Vox de ser los "gallitos de la clase" y estar en una "dinámica absolutamente sin norte ninguno", después de que el portavoz de Vox, Emilio Jiménez, les haya reprochado haber asistido al Nafarroa Oinez este domingo, donde estuvieron "flanqueados por dos personas de Bildu".

En declaraciones a los medios de comunicación tras la Mesa y Junta de Portavoces de este lunes, el portavoz de Vox ha criticado que UPN haya asistido a la fiesta de las ikastolas y "una vez más consideramos que han perdido el norte", ha dicho. "Están flanqueados por dos personas de Bildu y estas son líneas rojas para Vox", ha manifestado, para añadir que "nunca participamos en ninguna moción que venga de la mano de Bildu".

Esparza ha respondido a estas palabras acusando a Vox de que está en un "ataque permanente" a UPN y "muy alejado de la realidad social de Navarra, faltándonos al respeto, un día sí y otro día también, con discursos que sobrepasan determinadas líneas". "Vox no ha hecho nada en Navarra para defender a esta tierra y para que esta tierra crezca y para que en esta tierra haya oportunidades", ha dicho.

Ha añadido Esparza que "Vox no ha defendido la libertad cuando nos hemos jugado la vida los demás, cuando estaba ETA activa". "¿Dónde estaba la gente de Vox? De la misma forma que no estaban, ahora se les llena la boca y son los más gallitos de la clase", ha expuesto, para reprochar a Vox "discursos vacíos, discursos sin ningún tipo de rigor". "No se sostiene ninguno de los argumentos que da para ningún tema, si es todo mentira. Luego, cuando gobiernan, no hacen lo que están diciendo que tendrían que hacer", ha dicho.

El portavoz regionalista ha subrayado además que "yo he estado flanqueado muchos años en este Parlamento por un portavoz de EH Bildu y otro portavoz de EH Bildu en la Mesa y Junta de Portavoces, habrá mil fotos; y ellos, igual también". "Hacer discursos de ataque permanente, sin contenido ninguno y sin propuestas reales que solucionen los problemas de la gente, se llama populismo, de extrema derecha, pero populismo. Y nosotros estamos alejados de esas posiciones porque no contribuyen en nada al futuro de esta tierra", ha concluido.