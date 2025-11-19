La UPNA abrirá las bibliotecas de Pamplona y Tudela durante nueve fines de semana con motivo de los exámenes

PAMPLONA 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Universidad Pública de Navarra (UPNA) abrirá, con motivo de los exámenes, las bibliotecas de los campus de Pamplona (Arrosadia y Ciencias de la Salud) y Tudela durante nueve fines de semana desde el próximo sábado, día 22 de noviembre, hasta el domingo 21 de enero, además de en el Puente foral y en Navidad. Los días 24, 25 y 31 de diciembre y 1 de enero, la Universidad permanecerá cerrada.

En concreto, en el campus de Arrosadia, se abrirá el Salón de Estudio de la Biblioteca de 9 a 22.45 horas los días 22, 23, 29 y 30 de noviembre; 3, 6, 7, 8, 13, 14, 20, 21, 27 y 28 de diciembre; y 3, 4, 6, 10, 11, 17 y 18 de enero. Además, los sábados comprendidos entre el 22 de noviembre y el 17 de enero, permanecerá abierta un aula de estudio en el Aulario en horario de 8 a 14.45 horas.

En el caso del campus de Tudela y del campus de Salud de Pamplona (avenida Barañáin, s/n), las bibliotecas permanecerán abierta en las mismas fechas que la de Pamplona en horario de 9 a 21.45 horas.

En los tres campus, el acceso a las bibliotecas estará restringido al alumnado de la institución académica: en el caso de la del campus de Arrosadia, permanecerá activo el sistema de entrada mediante tornos y, en las otras dos, habrá que mostrar la identificación acreditativa de la UPNA.

El resto de los días de la semana, las tres bibliotecas mantendrán su horario habitual, de 8 a 21 horas, ha informado la UPNA.