La UPNA incorpora a 7 investigadores con las ayudas para captar talento de Obra Social La Caixa y Fundación Caja Navarra

Publicado 07/03/2019 15:42:56 CET

PAMPLONA, 7 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Universidad Pública de Navarra (UPNA) ha incorporado a siete investigadores gracias al impulso de la Fundación Bancaria La Caixa y la Fundación Bancaria Caja Navarra para captar talento.

Durante un año, desarrollarán proyectos sobre Internet de las cosas, reutilización de residuos, una clase de sustancias químicas, sostenibilidad en el uso del agua, protección de pastos, ciudades inteligentes o la figura de las multinacionales y sus filiales conjuntas internacionales.

En concreto, los investigadores becados Borja Fernández-d'Arlas Bidegain y Santiago Reinoso Crespo trabajarán en el Instituto de Materiales Avanzados (INAMAT); Verónica Binda, en el Instituto INARBE (Institute for Advanced Research in Business and Economics); José María Algueta Miguel y Benjamín René Callejas Bedregal, en el Instituto de Smart Cities (ISC); y Maite Martínez Aldaya y Leticia San Emeterio Garciandia, en el Instituto de Innovación y Sostenibilidad en la Cadena Agroalimentaria (IS-FOOD).

Las ayudas para la captación del talento tienen como finalidad "reforzar y consolidar la actividad investigadora de los Institutos de Investigación de la UPNA, orientándola hacia una investigación de excelencia".

Entre los requisitos para concurrir a la convocatoria, se exigía una experiencia posdoctoral acreditada de, al menos, dos años y haber realizado una estancia de investigación posdoctoral fuera de la institución navarra durante, como mínimo, seis meses, ha informado la UPNA.