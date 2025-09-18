La UPNA y el Parlamento foral convocan el XVI Torneo de Debate de Bachillerato, que se celebrará el 17 y 18 de octubre

PAMPLONA 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Universidad Pública de Navarra (UPNA) y el Parlamento de Navarra han convocado el XVI Torneo de Debate de Bachillerato, que se desarrollará los días 17 y 18 de octubre con la pregunta ¿Debería permitirse el voto a partir de los 16 años? La inscripción para este certamen se dirige a centros educativos de la Comunidad Foral (públicos y concertados) que impartan enseñanzas de Bachillerato.

Los centros que deseen participar deben rellenar un formulario a través del sitio web de la institución académica y tienen de plazo para ello hasta el 26 de septiembre. Está prevista la participación de un máximo de dieciséis centros, que competirán en castellano, y de otros cuatro, en euskera, y se seleccionarán por riguroso orden de inscripción.

El centro educativo que gane el torneo, cuya final se desarrollará en el Parlamento foral, recibirá una tableta electrónica para cada integrante del equipo. Al alumnado integrante del equipo clasificado en segundo lugar se le obsequiará con un dispositivo electrónico o similar. También existe una bolsa de viaje para subvencionar el desplazamiento, alojamiento y dietas de los equipos cuyos centros de procedencia se encuentren a más de veinte kilómetros de Pamplona.

Cada centro educativo podrá participar con un único equipo, que deberá estar integrado por estudiantes de 2º curso de Bachillerato. Los equipos estarán formados por un mínimo de tres personas y un máximo de cinco. De ellas, una actuará como capitán. Las bases y el reglamento del certamen se pueden consultar en la web de Cultura y Divulgación de la UPNA. Además, los días 3 y 4 de octubre tendrán lugar varias sesiones formativas para los centros, en las que podrán plantear sus dudas y recibir orientación sobre cómo será la competición.

Este torneo forma parte de las actividades de debate que la UPNA y el Parlamento de Navarra vienen fomentando entre el alumnado de la institución académica y de Bachillerato de centros de la Comunidad Foral durante los últimos años. El certamen para estudiantes que aún no han accedido a la universidad se plantea como un evento formativo y una oportunidad para desarrollar habilidades como hablar en público, trabajar en equipo, analizar información o argumentar. Además del interés para su formación personal, estas capacidades conforman varias de las competencias de carácter transversal o genérico vinculadas a los estudios universitarios de grado.

DESARROLLO DE LA COMPETICIÓN

Los equipos se enfrentarán defendiendo posturas opuestas de un mismo tema, que serán sorteadas previamente, tras lo que se dispondrá de 4 minutos para preparar el debate. La competición consiste en turnos de palabra cerrados (introducción, dos refutaciones y conclusiones), que se prolongarán por un máximo 17 minutos para cada equipo.

El jurado valorará aspectos como las mejores introducciones, refutaciones y conclusiones, la actitud del equipo, el orden, la claridad, el interés y la sencillez de lo expuesto, la seguridad y el dominio del tema, la capacidad de improvisación, el lenguaje adecuado del discurso o la agilidad en las respuestas, ha informado la UPNA en una nota.