La UPNA pone en contacto a estudiantes de Ciencia de Datos con una veintena de empresas interesadas en este perfil

Archivo - Estudiantes, profesores y representantes de empresas posan en el edificio de los Olivos del campus de Arrosadia. - UPNA - Archivo

PAMPLONA 23 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Universidad Pública de Navarra (UPNA) ha puesto en contacto a 21 empresas e instituciones con estudiantes del grado en Ciencia de Datos y de los dobles grados en Ciencia de Datos y en Administración y Dirección de Empresas y en Ciencia de Datos y en Biotecnología para dar a conocer las diferentes salidas laborales de estos estudios. En concreto, las personas representantes de las entidades han expuesto al alumnado, durante tres sesiones, las posibilidades de empleo existentes (prácticas en empresa, prácticas extracurriculares y contrataciones), así como las opciones de realizar trabajos de fin de estudios.

A cada una de las tres sesiones han asistido alrededor de 70 estudiantes, y también ha contado con la presencia de alumnado de otras titulaciones de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agronómica y Biociencias (ETSIAB): grado en Ciencias y grado en Biotecnología.

Los encuentros han sido organizados por la profesora de la ETSIAB Cristina Azcárate Camio, responsable del grado en Ciencia de Datos y del doble grado en Ciencia de Datos y en Administración y Dirección de Empresas. Ha colaborado igualmente el Clúster TIC de Navarra (ATANA), a través de su gerente, Cristina García López.

Las entidades invitadas a estas sesiones han sido aquellas que se pusieron en contacto con la ETSIAB para ofertar prácticas o trabajos fin de grado. Las que finalmente han participado en estos encuentros han sido Adhoc Consultoría Informática, Anasinf, CIMA, CyC, Hiberus, Hospital Universitario de Navarra, Ingeteam, Instituto Navarro de Estadística-Nastat, Laboral Kutxa, Mancomunidad de la Comarca de Pamplona, NAITEC, Nasertic, Naudit, Navarrabiomed, NILSA, Servicio de Avance Digital de la Dirección General de Telecomunicaciones y Digitalización del Departamento de Universidad, Innovación y Transformación Digital del Gobierno de Navarra, Servicio Navarro de Salud, Solidus, Tafalla Iron Foundry, Tigloo y Veridas.