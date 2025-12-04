La UPNA, primera universidad española en calidad investigadora en Ciencias Sociales en el Ranking de Leiden

Archivo - Letrero de la UPNA en la fachada de la Universidad. - Eduardo Sanz - Europa Press - Archivo

PAMPLONA, 4 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Universidad Pública de Navarra (UPNA) ha destacado su posición como "referente en investigación de alta calidad", según los datos hechos públicos recientemente por dos de las clasificaciones internacionales más exigentes: el Ranking de Leiden 2025 y el Global Ranking of Academic Subjects (GRAS) de Shanghai.

"Los resultados avalan la eficiencia del sistema investigador de la UPNA, destacando especialmente en el impacto de sus publicaciones científicas y su competitividad en áreas estratégicas", subraya en una nota de prensa el vicerrector de Investigación de la UPNA, Martin Larraza Kintana.

En la edición de 2025 del Ranking de Leiden, "considerado el más prestigioso en el ámbito bibliométrico por basarse exclusivamente en datos objetivos de producción científica y no en encuestas de reputación", la UPNA ha obtenido resultados "históricos".

Utilizando la edición tradicional basada en Web of Science, la UPNA se sitúa en el cuarto puesto entre las universidades españolas en el indicador de excelencia PP (top 10%), que mide la proporción de artículos que se encuentran en el 10% de los más citados del mundo en sus respectivos campos. Asimismo, alcanza la quinta posición nacional en el top 5% y la sexta en el top 1%, "lo que confirma la alta densidad de investigación de excelencia que produce la institución", indica el vicerrector.

Por áreas de conocimiento, el liderazgo de la UPNA es "especialmente notable" en Ciencias Sociales y Humanidades, donde la universidad ocupa el primer lugar de España en todos los indicadores de alto impacto (top 1%, top 5% y top 10%).

La universidad también ha cosechado posiciones destacadas en otras disciplinas: Matemáticas y Ciencias de la Computación, con un 2º puesto nacional en publicaciones del top 5% más citado; Ciencias Biomédicas y de la Salud, con un 3º puesto nacional en el top 5%; y Life and Earth Sciences (Ciencias de la Vida y de la Tierra), con un 1º puesto nacional en acceso abierto (Open Access) en la edición Open del ranking.

ENTRADA EN LA ÉLITE EN ESTADÍSTICA: RANKING DE SHANGHAI (GRAS)

Por otro lado, la UPNA ha logrado ingresar en el prestigioso Global Ranking of Academic Subjects 2025 (Ranking de Shanghai por materias) en la categoría de Estadística, situándose entre las 300 mejores universidades del mundo (rango 201-300).

Para ser evaluada en estadística, una institución debe superar un umbral de 50 publicaciones de alto impacto en el periodo 2020-2024 y demostrar competitividad global. La UPNA, con 62 publicaciones computadas en este periodo y unos "sólidos indicadores" de calidad, ha logrado entrar en esta clasificación en la que solo figuran seis universidades españolas.

Anteriormente, la UPNA ya había logrado posicionarse en este ranking en áreas como Ingeniería Agrícola, Ciencias de la Computación e Ingeniería Eléctrica y Electrónica, "lo que demuestra la capacidad de sus grupos de investigación para competir globalmente en nichos científicos específicos", resaltan desde el centro académico.

Según apunta el vicerrector de Investigación, Martin Larraza, "estos datos confirman que la investigación en la UPNA es altamente competitiva. Liderar el impacto nacional en Ciencias Sociales o entrar en el ranking de Shanghai en Estadística demuestra que nuestros investigadores e investigadoras están publicando en la frontera del conocimiento. Para una universidad pública de nuestro tamaño, situarse en el top 5 nacional en indicadores de excelencia científica del Ranking de Leiden es un indicador de eficiencia y retorno social de la inversión en I+D excepcional".