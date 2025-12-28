La UPNA, séptima universidad de España en estudios de ingeniería según el ranking internacional EngiRank

Prácticas de ingeniería en la UPNA. - UPNA

La Universidad Pública de Navarra (UPNA) figura como la séptima universidad de España en estudios de ingeniería según la primera edición del ranking internacional EngiRank, elaborado por la revista polaca Perspektywy en colaboración con la empresa de análisis de información Elsevier, radicada en Países Bajos.

En la clasificación general institucional, la UPNA ocupa el puesto 130 entre las 330 universidades europeas (de 36 países) que han satisfecho los criterios para ser incluidas en el ranking, indican desde el centro académico en una nota de prensa.

Los resultados Engirank se presentan en dos grupos: institucional y por materias, en el que se analizan siete ámbitos de la ingeniería. El primero de los bloques, el institucional, agrupa los indicadores en cinco ámbitos: investigación, innovación, Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), internacionalización y multidisciplinariedad. En investigación, se tienen en cuenta aspectos como las publicaciones científicas y su impacto, o el ratio de citaciones. En innovación, los indicadores incluyen la captación de fondos provenientes de convocatorias europeas, el número de patentes, o las colaboraciones académicas con la industria. En cuanto a los ODS, se tiene en cuenta la contribución de la universidad al logro del noveno objetivo (industria, innovación e infraestructura).

En internacionalización, los indicadores son las coautorías internacionales, la colaboración investigadora internacional o la pertenencia a una Universidad Europea (en el caso de la UPNA, la alianza UNITA). Por último, la categoría de multidisciplinariedad tiene en cuenta el desempeño de cada universidad, en términos de investigación, innovación y calidad docente, en distintas subdisciplinas de la ingeniería.

CLASIFICACIÓN POR TIPOS DE INGENIERÍA

En cuanto a la clasificación por materias, los tipos de ingeniería que se tienen en cuenta para el ranking son los siguientes: ingeniería: química; civil; eléctrica, electrónica y de la información; medioambiental; de materiales; mecánica y, por último, médica.

Para aparecer en esta clasificación internacional, es necesario una contribución significativa en ingeniería y tecnología, que se traduce en contar, al menos, con que un 30% de las publicaciones realizadas en los últimos cinco años por personal docente e investigador de la universidad estén indexadas en la base Scopus.

La UPNA destaca especialmente en ingeniería eléctrica y electrónica (puesto 96) y en ingeniería mecánica (puesto 80).