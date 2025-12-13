La UPNA se sitúa en cabeza en transparencia y buen gobierno en el ranking de la Fundación Haz

Archivo - Letrero de la UPNA en la fachada de la Universidad. - Eduardo Sanz - Europa Press - Archivo

PAMPLONA 13 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Universidad Pública de Navarra (UPNA) ha vuelto a recibir el sello t de transparente***, el máximo que otorga la Fundación Haz a aquellas instituciones académicas con un nivel de cumplimiento de entre el 90 y el 100% de indicadores de transparencia y buen gobierno.

Con estos resultados, dados a conocer el lunes 1 de diciembre, la UPNA es una de las 20 universidades españolas (17 públicas y 3 privadas) que cuentan con este reconocimiento. Cabe recordar que la UPNA ya lo obtuvo en 2022.

En sus informes 'Examen de Transparencia 2025', la Fundación Haz analiza las prácticas de transparencia y buen gobierno de 49 universidades públicas y 40 privadas de España, en dos informes separados, basándose, para ello, en la información que publican de manera voluntaria en sus webs y que "debe estar actualizada y ser visible, accesible e integral".

La UPNA se encuentra en el grupo de máxima puntuación del ránking de universidades públicas junto con otras 12: Universidad de Alcalá, Universidad de Alicante, Universidad de Burgos, Universidad de Cantabria, Universidad de Huelva, Universidad de Jaén, Universidad de León, Universidad de Salamanca, Universidad de Valladolid, Universidad de Vigo, Universidad Rey Juan Carlos (Madrid) y Universitat Politècnica de Catalunya, informa en una nota de prensa el centro académico.

OCHO ÁREAS EVALUADAS

En el informe centrado en las universidades públicas, se evalúa la información en ocho áreas: plan estratégico; personal; gobierno; consejo social; ética y compilance; entidades dependientes; oferta y demanda académica; PDI; estudiantes; información económica; y resultados. Para ello, mide 31 indicadores valorados con un máximo de dos puntos cada uno en función del nivel de cumplimiento. Y según la puntuación lograda, las universidades son calificadas como transparentes, translúcidas u opacas.

Además, dentro de las transparentes, pueden alcanzar el sello t de transparente*** si cumplen entre el 90 y el 100% de los indicadores; el sello t**, con entre el 80 y el 89% de cumplimiento; y el sello sello t*, con entre el 70 y 79%. Al margen de este criterio cuantitativo, la Fundación Haz exige que, entre los indicadores cumplidos, se encuentren siempre los referidos a la información económica: estados financieros e informe de auditoría.

61 PUNTOS DE 62 POSIBLES

La UPNA obtiene 61 puntos de 62 posibles, lo que supone un 98% de cumplimiento (la media de las universidades públicas está en el 96%), gracias a 30 indicadores de cumplimiento total; más otro valorado con un punto. Esto supone una mejora con respecto a los resultados obtenidos en 2022, cuando se registraron dos indicadores con un punto cada uno y otro, con cero puntos.

La Fundación Haz (antes Fundación Compromiso y Transparencia) se constituyó en el año 2007 por un grupo de profesionales procedentes del mundo de la empresa, la academia y el sector no lucrativo para impulsar el buen gobierno, la transparencia, la rendición de cuentas y el impacto social de las instituciones.