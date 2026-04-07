UPTA Navarra advierte de una "transformación estructural del trabajo autónomo" hacia un modelo "más cualificado"

PAMPLONA 7 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos de Navarra (UPTA Navarra) ha afirmado que los datos del paro "reflejan con claridad una transformación estructural del trabajo autónomo" y que Navarra "avanza hacia un modelo más cualificado, donde las actividades vinculadas al conocimiento y los servicios profesionales ganan peso frente al retroceso progresivo de los sectores tradicionales".

En un comunicado, desde UPTA Navarra han destacado que el mes de marzo ha finalizado con un "comportamiento negativo" en la afiliación al Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA), alcanzando un total de 46.348 afiliados, "lo que supone una bajada de 24 autónomos en el último mes y 56 activos más respecto a marzo de 2025".

El crecimiento del último mes se concentra principalmente en Construcción y Educación y las actividades de mayor valor añadido. Suben, aunque "muy lentamente", las Actividades Profesionales, Científicas y Técnicas. Por el contrario, los sectores tradicionales "continúan mostrando un comportamiento negativo".

El Comercio pierde 36 afiliados en marzo, situándose en 7.678, y Transportes con 26 afiliados menos. Esta evolución "pone de manifiesto un problema estructural cada vez más evidente: la falta de relevo generacional en los sectores tradicionales, donde el envejecimiento del colectivo y la escasa incorporación de jóvenes autónomos están provocando una pérdida progresiva de actividad".

"La realidad del trabajo autónomo en Navarra está cambiando: cada vez hay más profesionales altamente cualificados apostando por el autoempleo. Una transformación que refleja talento, innovación y nuevas formas de trabajar. Estamos ante la consolidación de un nuevo modelo de trabajo autónomo más especializado y con mayor valor añadido. Sin embargo, este cambio también pone de relieve los problemas estructurales de los sectores tradicionales, donde la falta de relevo generacional amenaza su continuidad", han indicado desde UPTA Navarra.