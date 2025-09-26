Uxue Barkos reivindica la "política real" y llama al diálogo y al pacto

Hualde advierte de que se está viendo "de manera recurrente un sometimiento del PSN al criterio de EH Bildu y viceversa"

PAMPLONA, 26 Sep. (EUROPA PRESS) -

La senadora de Geroa Bai, Uxue Barkos, ha reivindicado este viernes la apuesta por la "política real" y ha hecho un llamamiento "a la necesidad del diálogo y del pacto, de hablar entre diferentes, de acordar para construir una sociedad mejor".

En un acto de inicio del curso político con cargos de Geroa Bai, Barkos ha criticado la "política fake" que, según ha señalado, no se da sólo fuera de "nuestras mugas". "Cuando hablo de política 'fake' hablo de la política fallida porque mira solo al interés personal, o al del partido, o al de un grupo de presión", ha señalado.

La senadora y expresidenta de Navarra ha advertido de que "lo estamos viendo con especial virulencia en la política estatal", con "los dos grandes partidos españoles enfrentados más en los tribunales que en las tribunas". "Un PSOE y un PP agónicos ante lo que los tribunales puedan decidir en los próximos meses, incapaces de hacer propuestas de política real, en el Gobierno o en la oposición, porque no pueden fijar su mirada en los intereses y en las necesidades de la ciudadanía, porque siguen mirando de reojo el ritmo que les marque un juez o un fiscal. Y mientras, en el Congreso, todo el espacio para Vox, todo el espacio para la ultraderecha", ha criticado, para afirmar que se trata de una ultraderecha "subvencionada como caballo de Troya contra Europa".

Uxue Barkos ha señalado que todo ello ocurre "en uno de los peores momentos de las instituciones europeas, en uno de los momentos más débiles y vergonzantes de la Unión". "Parecía que era difícil superar la impotencia en Ucrania, pero vaya si era posible. Gaza es un bofetón en la cara de todas y cada una de las instituciones europeas que no han podido, no han sabido, no quiero creer que no han querido, parar la masacre de la población palestina", ha lamentado.

"Hablo, por supuesto, de la denuncia al terrorismo de Hamas y de la exigencia de que libere ya a los rehenes israelíes. Y hablo, por supuesto, de la denuncia al Gobierno de Netanyahu y de la exigencia de que deje de asesinar personas en Gaza", ha indicado.

Barkos ha reiterado el compromiso de Geroa Bai "con la política real, con la política que busca aportar, dialogar y construir". "Lo hicimos en uno de los momentos más difíciles de nuestra historia reciente, en 2015 cuando llegamos a un gobierno completamente noqueado por la crisis de Lehman Brothers. Entonces nos encontramos con un Gobierno paralizado, las arcas exhaustas y los servicios públicos bajo mínimos. Le dimos la vuelta y conseguimos una sociedad, una Navarra preparada con mucha más fuerza para enfrentarse a la segunda crisis, la del Covid. Con deuda controlada, con una caja saneada y con unos servicios públicos fortalecidos en lo más básico para hacer frente a lo que se nos venía. Y esa fue nuestra apuesta, la apuesta de Geroa Bai, la de la política real, la política de las personas", ha indicado.

También se ha referido Barkos a las palabras de la semana pasada del diputado de EH Bildu en el Congreso Oskar Matute, quien señaló que EH Bildu controlaba en su mayoría la Oficina de Buenas Prácticas y Anticorrupción de Navarra y luego afirmó que había sido "ironía". Barkos ha considerado que, más que a ironía, le sonó a "un 'me gusta la fruta' al peor estilo de Ayuso".

"PERFIL PROPIO" DE GEROA BAI

En el acto también han intervenido el presidente del Parlamento de Navarra, Unai Hualde; la vicepresidenta segunda del Gobierno de Navarra y consejera de Memoria y Convivencia, Acción Exterior y Euskera, Ana Ollo; y el portavoz en el Parlamento de Navarra, Pablo Azcona.

Así, Unai Hualde ha afirmado que Geroa Bai tiene un "perfil propio ante los que quieren tenernos amordazados utilizando la coartada del bloque progresista" y ha sido crítico con EH Bildu.

"Todavía recuerdo cómo en la legislatura de Uxue Barkos y el cuatripartito, cualquier coincidencia en el pasillo de Geroa Bai con alguien del PSN provocaba enseguida el recelo y la mirada de soslayo de EH Bildu. Lo sabemos. Es gente acostumbrada al marcaje. Y del recelo o la mirada de soslayo a una coincidencia puntual de Geroa Bai con el PSN en alguna posición hemos pasado a una EH Bildu que tiene una relación con el PSN de idilio con algodón de azúcar. Laura Aznal -portavoz de EH Bildu- ha calificado su relación con Chivite como de 'simbiosis' en una reciente entrevista. Estamos viendo ya de manera recurrente un sometimiento del PSN al criterio de EH Bildu y viceversa, hasta límites a veces preocupantes", ha indicado. Tras ello, Hualde se ha preguntado "por qué lo llaman simbiosis cuando quieren decir pinza".

Por su parte, Pablo Azcona ha destacado que este curso político ha comenzado "marcado por investigaciones judiciales, por sospechas de mordidas, por la corrupción que vuelve a asomar" y frente a ello ha defendido actuar con "rigor y coherencia" y sin "urgencias interesadas ni oportunismos de corto plazo". "Una comisión de investigación, sí, pero con agenda clara, con objetivos claros y con coherencia, para despejar dudas, pero sin frenar la acción de gobierno ni la actividad parlamentaria", ha resaltado.

Además, Azcona ha explicado que Geroa Bai trabajará también por una reforma fiscal que "tiene que mirar a las rentas medias y bajas, que tiene que atender al colectivo autónomo, y fomentar la economía descarbonizada y el equilibrio territorial".

Por otro lado, en el ámbito del euskera, ha reclamado que "se atiendan las demandas de las familias de los modelos A y D allí donde existan" y ha reclamado la oficialidad de la lengua en toda Navarra. "El reto es claro, promover un Pacto Social y Político por el euskera", ha destacado.

Ana Ollo ha planteado "qué hubiera sido de esta Navarra que hoy conocemos sin la existencia de Geroa Bai y sin su participación, liderando o coliderando, en tres gobiernos consecutivos de progreso".

Ollo ha afirmado que, "en primer lugar, es que ni siquiera hubiera habido cambio político alguno". "Aquel Gobierno de 2015 marcó un antes y un después, abriendo un ciclo de una cultura de acuerdos transversales, de otra forma de hacer política; una política real que mira a las personas y que, con diferentes roles y correlaciones de fuerzas, ha tenido su continuación en 2019 y en la actual legislatura", ha defendido.

La vicepresidenta del Gobierno ha defendido el trabajo realizado por Geroa Bai en materia de euskera y ha señalado que, aunque "nos queda mucho camino por recorrer", el trabajo realizado "ha sido mucho pese a las acusaciones que en diversas ocasiones hemos recibido desde posturas euskarafobas de unos, o maximalistas de otros, de esos que exigen al Gobierno aquello que no demandan en ayuntamientos que ellos lideran".