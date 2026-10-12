Varias decenas de personas se manifiestan en Pamplona con el lema 'Navarra es España y cristiana'

Manifestación del Movimiento Cívico del Pueblo en Pamplona con el lema 'Navarra es España y cristiana', coincidiendo con la Fiesta Nacional. - EUROPA PRESS

PAMPLONA 12 Oct. (EUROPA PRESS) -

Unas decenas de personas se han manifestado este lunes por las calles de Pamplona con el lema 'Navarra es España y cristiana', coincidiendo con la celebración de la Fiesta Nacional.

La marcha ha sido convocada por el Movimiento Cívico del Pueblo, misma asociación que organizó la concentración de apoyo a Ceuta en Pamplona el pasado 2 de septiembre.

La manifestación ha partido desde los Cines Golem y ha finalizado en la Plaza del Castillo. Durante la marcha, los participantes han repetido mensajes como 'España, cristiana, no musulmana', 'Ceuta no se vende, Ceuta se defiende', 'Chivite, payasa, los menas a tu casa', 'Unidad nacional', 'Navarra foral, orgullo nacional' y 'Partido Socialista, ni obrero ni español'. También han repetido vivas a Navarra, a España, a la Guardia Civil, a la Policía Nacional y a Cristo Rey.

La Policía Nacional ha desplegado un dispositivo de agentes de intervención para seguir el desarrollo de la manifestación, que ha transcurrido sin incidentes, si bien en momentos aislados algunas personas que se han cruzado con la manifestación han llamado a los participantes 'fachas' o 'fascistas', y les han hecho peinetas, mientras estos a su vez han respondido con gritos de 'dúchate' o 'payasa, los menas a tu casa'.

En la Plaza del Castillo, al finalizar la manifestación, se ha repetido esta escena con un hombre que llevaba una camiseta en la que se leía 'Antifascista' y otras dos personas que le acompañaban. Los agentes de la Policía Nacional se han desplegado en la zona y la situación no ha ido más allá de unos momentos de tensión.

Una portavoz del Movimiento Cívico del Pueblo ha dado lectura a un comunicado, al final de la marcha, en el que se señala que el objetivo era "reivindicar nuestra historia, honrar nuestras raíces y reafirmar nuestra voluntad de preservar el legado de España y de la hispanidad". "Lo hacemos desde Navarra, tierra de reyes, fueros, tradiciones, y profundas raíces cristianas cuya historia resulta inseparable de la historia de España. Somos el resultado de siglos de historia, de la herencia romana y cristiana, de los reinos medievales, de alianzas", expone el comunicado.

El texto del Movimiento Cívico del Pueblo muestra el rechazo a "cualquier doctrina teocrática incompatible con nuestra cultura y nuestras libertades". "La imposición de normas religiosas que pretendan situarse por encima de nuestro ordenamiento jurídico resulta incompatible con los principios en los que se asienta nuestro Estado de Derecho", señala.

En el comunicado, se recuerda "a nuestros hermanos ceutíes, que a día de hoy siguen sufriendo la invasión de más de diez mil inmigrantes".

Además, se defiende la "personalidad histórica y foral de Navarra frente a cualquier proyecto político que pretenda disolverla".