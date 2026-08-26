Varios heridos en el inicio de las fiestas de Noáin al estallar varios cohetes entre la multitud

PAMPLONA, 26 (EUROPA PRESS)

Tres personas han sido trasladadas este miércoles al Hospital Universitario de Navarra (HUN) al estallar varios cohetes entre la multitud durante el inicio de las fiestas de Noáin.

Según ha informado el 112 Sos Navarra, además varias personas han resultado heridas leves y han acudido por sus propios medios al centro de salud de Noáin.

El suceso ha tenido lugar sobre las 12 horas en la plaza de los Fueros, ante el balcón del Ayuntamiento de Noáin, desde donde se lanzan los cohetes que anuncian el inicio de las fiestas.

Al lugar han sido movilizados Bomberos de Cordovilla, ambulancia de soporte vital avanzado, ambulancia de soportevital básico, equipo médico, Policía Local, Policía Foral y Guardia Civil.

La Guardia Civil se ha hecho cargo de las diligencias.