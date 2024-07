Un vecino dice que el investigado por acuchillar a su compañero de piso en Pamplona ya advirtió de que "lo iba a matar"

PAMPLONA, 2 Jul. (EUROPA PRESS) -

Un vecino del barrio de San Juan en Pamplona ha afirmado que el investigado por matar a cuchilladas esta pasada noche a otro hombre le dijo ayer mismo que "iba a matar" a su compañero de piso, si bien no pensó que realmente fuera a hacerlo.

"Me dijo que le solía robar la comida, que le robó el día anterior. Fue a las cinco de la mañana y que le quitó 15 euros. Y claro, me dijo que lo iba a matar", ha relatado a Europa Press Televisión este vecino, que conoce a ambos implicados.

Sin embargo, ha señalado que "no se me ocurrió" que el presunto autor pudiera llegar a cumplir su amenaza. "Yo le dije 'hombre, tampoco es para tanto'. Pero no pensaba, ni por el forro. Claro, qué voy a pensar", ha manifestado.

Además, ha subrayado que el arma del crimen, un cuchillo, "lo llevaba ayer" encima. "Ayer me lo enseñó varias veces. Pero el cuchillo estaba totalmente nuevo. Estaba metido en el envase, en el cartón donde suele venir. Pero el cuchillo nuevo, recién comprado", ha apuntado.

Según ha explicado, el presunto autor del crimen vivía en un piso alquilado, que a su vez subarrendaba a la víctima, con quien compartía la vivienda junto a otras 3 personas más. "Me parece que estaban tres. Había una chica y creo que dos chicos", ha dicho, tras señalar que llevaban "un tiempo" conviviendo.

A su vez, se ha mostrado "sorprendido" por el suceso, y ha manifestado que a la víctima "lo conozco hace 60 años".