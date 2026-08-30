Una veintena estudiantes de la Universidad de Navarra participan en un proyecto de cooperación en Nueva Delhi

PAMPLONA 30 Ago. (EUROPA PRESS) -

Un grupo de 22 estudiantes de la Universidad de Navarra ha viajado este verano a Nueva Delhi (India) para colaborar con las organizaciones Kamalini y Mera Parivar, dedicadas a la formación de mujeres con pocos recursos y a la educación de niños en situación de vulnerabilidad. La iniciativa ha contado con la participación de universitarias de distintas facultades.

Durante su estancia, las voluntarias, residentes de los colegios mayores Goimendi y Jaizkibel, se organizaron en grupos que rotaban entre las dos ONG. En Kamalini, un centro de aprendizaje para mujeres, les acompañaron en cursos de costura, informática, peluquería e inglés. Gracias a esta preparación, muchas de ellas adquieren conocimientos y herramientas que les permiten acceder a oportunidades laborales o incluso crear sus propios negocios, según ha explicado la Universidad de Navarra en una nota.

Cayetana Marhuenda, estudiante de Medicina, fue una de las participantes en el proyecto. "Todas compartíamos una misma actitud antes de viajar: dejar que el país nos sorprendiera, enfrentarnos a los prejuicios que pudiéramos tener y dar lo mejor de nosotras allí donde nos encontráramos. Más allá del destino, lo importante era la oportunidad de aprender, compartir y aportar nuestro granito de arena", ha señalado.

Lo que más le impresionó fue ver cómo un grupo de personas locales había logrado levantar proyectos sólidos, con varias sedes y un gran impacto en su comunidad, ganándose la confianza de quienes más lo necesitan. "Ver cómo ayudan a tantas personas, especialmente a mujeres, ofreciéndoles oportunidades de aprendizaje y acceso al mundo laboral, me hizo valorar aún más algo que muchas veces damos por hecho, el derecho a la educación y la posibilidad de construir un futuro con autonomía", ha indicado.

En Mera Parivar, la labor se centró en el apoyo a niños sin acceso a educación. La organización desarrolla escuelas al aire libre en zonas de extrema pobreza. Susana Domingo, antigua alumna de ADE y Dirección de Empresas y Estrategia, ha explicado que "nuestra labor era de apoyo, ayudábamos en lo que el equipo de la ONG necesitaba cada día, desde repartir la comida a los niños hasta hablar con las madres y apoyar en las clases".

Susana Domingo ya sentía especial curiosidad por el país antes de viajar. "La India siempre me ha interesado por sus grandes contrastes sociales y culturales. Me parecía una oportunidad única para conocer un país tan diferente y, al mismo tiempo, para aportar mi granito de arena", ha señalado. De la experiencia se lleva, sobre todo, el contraste entre la pobreza material y la generosidad. "El mayor aprendizaje fue ver cómo personas que tienen muy poco materialmente se vuelcan con los demás y se preocupan constantemente por el bienestar de quienes tienen alrededor", ha explicado.

Cayetana Marhuenda, por su parte, se queda con la calidez de la acogida. "He descubierto un país sorprendentemente organizado dentro de su aparente caos y, sobre todo, personas con una enorme capacidad para acoger y cuidar a quienes llegan de fuera", ha afirmado.