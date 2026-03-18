Veintiuna propuestas se presentan al concurso internacional de arquitectura para transformar el Monumento a los Caídos

Edificio a los Caídos. - AYUNTAMIENTO DE PAMPLONA

PAMPLONA 18 Mar. (EUROPA PRESS) -

Con el plazo de presentación de propuestas cerrado, un total de veintiuna ideas han concurrido al concurso internacional de arquitectura lanzado por el Ayuntamiento de Pamplona para transformar el Monumento de los Caídos en un Museo Memorial. El jurado celebrará este miércoles la primera reunión, en la que se procederá a la constitución del mismo y se realizará la apertura de propuestas.

Las propuestas, que son todavía anónimas al presentarse por el sistema de plicas, deberán ahora ser evaluadas por el jurado que deberá seleccionar un máximo de cinco ideas. El jurado está integrado por diez personas. El alcalde de Pamplona, Joseba Asiron, ostenta la presidencia del mismo, y el concejal delegado de Gobierno Estratégico, Urbanismo, Vivienda y Agenda 2030, Joxe Abaurrea, ocupa la vicepresidencia.

Como vocales participan la vicepresidenta y consejera del Departamento de Memoria y Convivencia, Acción Exterior y Euskera del Gobierno de Navarra, Ana Ollo; el director general de Memoria y Convivencia del Gobierno de Navarra, Martín Zabalza; la gerente de la Gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento de Pamplona, Pilar Pardo; la directora del Área de Proyectos del Ayuntamiento de Pamplona, Maialen Ariz; la experta en memoria histórica Nuria Ricart; la arquitecta especialista en diseño de espacio urbano Carme Pinós; y el arquitecto invitado por la Gerencia de Urbanismo Guillermo Vázquez. La secretaría estará a cargo de la letrada de la Gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento, Nekane Agreda.

En el jurado también participarán, con voz, pero sin voto, el concejal de Ciudad Habitable y Sostenible, Borja Izaguirre; la directora de Planeamiento de la Gerencia de Urbanismo, Cristina Arregui; la directora de Gestión Urbanística de la Gerencia de Urbanismo, Amaia Anaut; y la jefa del Servicio de Proyectos, Soledad Castiella.

El jurado expondrá colegiadamente los motivos razonados por los cuales considera que las propuestas premiadas son merecedoras de la distinción correspondiente. No obstante, se podrán emitir votos particulares si así lo desease cualquier miembro. Las propuestas seleccionadas se expondrán a la ciudadanía y se recogerán aportaciones y sugerencias. Con todo ello, se elaborarán las bases de un procedimiento negociado entre las propuestas seleccionadas para adjudicar la redacción del proyecto de ejecución, según ha informado el Ayuntamiento.

TRANSFORMACIÓN DEL MONUMENTO Y SU ENTORNO

El objetivo del concurso pasa por transformar el Monumento a los Caídos en "un espacio de recuperación de la memoria democrática y la denuncia del fascismo", convirtiéndolo en un Museo Memorial. En este sentido, las propuestas presentadas deben reformular el entorno para, entre otros aspectos, desactivar el simbolismo del edificio en la actualidad, dotándole de una nueva interpretación; pero también transformando el entorno urbano y el paisaje, haciendo más permeable el tránsito entre el Ensanche y el barrio de Lezkairu, ha expuesto el Consistorio. De hecho, el concurso incluye no solo el propio monumento, sino también la plaza de la Libertad, la parte posterior del parque de Serapio Esparza y las calles colindantes.

El jurado valorará todas las propuestas presentadas atendiendo a varios criterios, haciendo especial hincapié en la calidad de la transformación y el concepto planteado. En concreto, se tendrá en cuenta la adecuación de la propuesta al objetivo de "desactivar el monumento a nivel simbólico y transformarlo en objeto de musealización". En este aspecto, se concederá un máximo de 27 puntos. Por otro lado, se concederán otros 27 puntos como máximo atendiendo a la adecuación arquitectónica y funcional como futuro Museo Memorial. Otros 27 puntos se han reservado para valorar la propuesta sobre la nueva conformación del espacio público. Por último, se valora la viabilidad técnica y económica de la propuesta, con hasta 19 puntos.

Con toda la valoración realizada, se seleccionarán un máximo de cinco propuestas, que pasarán a la siguiente fase del concurso. Cada propuesta seleccionada recibirá 20.000 euros, IVA incluido, a modo de premio. No obstante, el jurado podrá declarar el concurso desierto si ninguna propuesta alcanza la valoración mínima de 30 puntos sobre 100.

La segunda fase de concurso supone la implicación de la ciudadanía, que podrá realizar aportaciones y será clave en la elección del proyecto ganador. Esta fase informativa incluirá la exposición de las propuestas selecciones, que serán presentadas por los propios autores, y una labor de recopilación de valoraciones y aportaciones ciudadanas.

La tercera fase del concurso será el procedimiento negociado, sin convocatoria de licitación, en el que tendrán derecho a participar las propuestas seleccionadas en el concurso de proyectos. En este procedimiento se definirán las condiciones técnicas y económicas, teniendo en cuenta los resultados de las fases anteriores.

ACORDE AL CATÁLOGO DEL PLAN MUNICIPAL

Las propuestas presentadas debían cumplir con varios requisitos. Por un lado, las bases del concurso internacional preveían que todos los proyectos planteados cumplan con las determinaciones señaladas en el Catálogo del Plan Municipal de Pamplona para el edificio y el entorno, atendiendo al grado de protección que tiene asignado.

Al margen de esto, también deben incorporar los criterios establecidos en el 'Acuerdo Político para la Transformación del denominado Monumento a los Caídos y creación del Centro de Interpretación Maravillas Lamberto', aprobado por el Pleno Municipal del 6 de febrero de 2025, y los criterios sobre el contenido del futuro Museo Memorial señalados en el informe del comité de expertos y expertas, presentado en octubre de 2025.