El verano de 2022 ha sido el segundo más cálido en Navarra y se han "batido récords" en cuanto a riesgo de incendio

PAMPLONA, 20 Sep. (EUROPA PRESS) -

El delegado territorial de la Agencia Estatal de Meteorología en Navarra, Peio Oria, ha afirmado que el verano de 2022 ha sido el segundo más cálido en Navarra desde que se tienen registros, por detrás del "histórico" de 2003, y el séptimo más seco desde 1961. Además, se "han batido todos los récords" en cuanto a riesgo de incendio.

Así lo ha indicado este martes, en una rueda de prensa ofrecida con motivo del cambio de verano a otoño, donde ha subrayado que a nivel nacional ha sido el verano más calido, con "mucha diferencia respecto al anterior, más de 2 grados de anomalía respecto a la media".

En cuanto a las precipitaciones en Navarra, Oria ha señalado que este ha sido un trimestre "bastante seco", el séptimo verano más seco en Navarra desde 1961, con una tercera parte de lluvias de lo normal.

Oria también ha hecho referencia al riesgo de incendio padecido durante el verano, señalando que "este trimestre ha batido todos los récords", ya que durante buena parte del verano Navarra ha estado en riesgo extremo, con varios focos de fuego "devastadores y simultáneos" el 18 de junio. En total, la Comunidad foral ha estado 62 días por encima de los 30 grados, "y empezando muy pronto", en el mes de mayo.

En cuanto al mes de septiembre, Oria ha indicado que estas semanas "han seguido la tónica del resto del verano", con una primera quincena seca o muy seca, exceptuando algunos episodios aislados de tormenta. En la cuenca de Pamplona se han registrado temperaturas "muy por encima de lo normal" y, si bien las temperaturas "se han normalizado estos dos últimos días y van a permanecer así los próximos días", ha señalado que "en conjunto hablaremos de un mes cálido o muy cálido".

Durante las próximas semanas, las temperaturas mínimas se mantendrán "algo por debajo de lo normal", con máximas "muy agradables" y con "amplias" diferencias entre la temperatura diurna y la nocturna. Según ha añadido, parece que llegarán precipitaciones a Navarra de cara al fin de semana, aunque la próxima semana "en principio no se ve una clara continuidad de las lluvias".

En el conjunto de octubre, noviembre y diciembre, Oria ha previsto temperaturas "más altas de lo habitual", si bien los modelos no dan un "indicio claro" sobre las precipitaciones. "No está tan claro, pero parece que en nuestra región podríamos tener un trimestre con precipitaciones próximas a lo habitual", ha afirmado, tras apuntar que "no se ven indicios de que vaya a ser un trimestre muy seco ni muy lluvioso" y que es posible que las precipitaciones "se acerquen a la climatología esperable".

EMBALSES Y PANTANOS

En respuesta a los medios de comunicación sobre el estado de los pantanos, Oria ha afirmado que Yesa se encuentra "bajo mínimos, al 15% de su capacidad". "Lo que hace falta ahora es que se recargue y las reservas aumenten", ha subrayado, tras añadir que esto dependerá de las precipitaciones de otoño y de la nieve de invierno, sobre todo en las cabeceras de los ríos del valle pirenaico. Algo sobre lo que todavía no hay previsiones.

En el resto de los embalses, la situación "no es tan mala, pero sí que podemos hablar de uno de los peores años en cuanto a reservas hídricas, por lo menos de las últimas 4 o 5 décadas". También en respuesta a los medios sobre si las lluvias previstas para este fin de semana podrían "aliviar" esta situación, Oria ha respondido que "parece que no mucho". En este sentido, ha indicado que, a pesar del episodio otoñal con bajada de temperaturas y precipitaciones generalizadas previsto para finales de semana, "hacen falta no uno de esos sino 5 o 6, más o menos continuados".

Tras apuntar que a futuro estas tendencias como la sequía se van a ir "extremando", ha apuntado que la situación de los embalses es "preocupante" pero "muy sujeta a las precipitaciones otoñales".