Villanueva (Sumar) pide desclasificar "toda la documentación" relativa a los sucesos de los Sanfermines de 1978

PAMPLONA, 8 Jul. (EUROPA PRESS) -

La candidata de Sumar al Congreso de los Diputados por Navarra, Idoia Villanueva, ha reclamado este sábado que "se desclasifique toda la documentación y la información existente relacionada con el despliegue y con la fuerza que empleó la policía en los Sanfermines del 78".

Ha hecho estas declaraciones ante la estela que recuerda en Pamplona a Germán Rodríguez, fallecido por disparos de la policía en las fiestas de 1978. Un lugar donde varios componentes de Sumar han realizado una ofrenda floral.

Villanueva ha censurado "el acuerdo al que llegaron hace cinco años el PSOE y PP en el Congreso de los Diputados para impedir esa desclasificación total" y ha considerado "incomprensible que el Estado siga negándose a hacer un ejercicio democrático de rendición de cuentas y de administración de justicia". "No puede imponer un régimen de ocultismo, de protección de los criminales y de impunidad de las fuerzas que asesinaron a Germán y que hirieron a más de 150 personas", ha criticado.

La candidata ha destacado que "no solo la familia de Germán merece justicia, sino que como sociedad necesitamos un relato veraz avalado por la justicia y una reparación justa y razonable para todas las víctimas". Y ha defendido "para todo tipo de victimas, verdad, justicia y reparación porque no puede ser que siga vigente una Ley de Secretos Oficiales aprobada durante el franquismo".

Idoia Villanueva ha puesto en valor los "importantes pasos" que se han dado en la última legislatura en materia de memoria democrática "tanto a nivel del Estado, con la Ley de Memoria Histórica, como en Navarra, con la modificación de la Ley de Víctimas Policiales y de Extrema Derecha", pero los ha considerado "insuficientes" por "la falta de voluntad política del Partido Socialista". "Mientras haya un solo crimen sin esclarecer, mientras el Estado no salde su deuda y mientras los responsables no sean nombrados, no habrá justicia que valga. Sobre la memoria descansa cualquier proyecto de futuro", ha manifestado.

Por su parte, el parlamentario foral de Contigo Navarra-Zurekin Nafarroa, Carlos Guzmán, ha asegurado que "Sumar es un proyecto que apuesta por profundizar la calidad democrática de nuestro país, y ello pasa por reconocer la verdad la justicia y la reparación a todos esos militantes que durante la dictadura y la transición fueron víctimas de los aparatos del estado como en el caso de Germán Rodríguez".