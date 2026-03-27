Las visitas a la iglesia de Santa María Jus del Castillo, en Estella, se reanudan para Semana Santa

Exterior de la iglesia de Santa María Jus del Castillo.
Exterior de la iglesia de Santa María Jus del Castillo. - GOBIERNO DE NAVARRA
Europa Press Navarra
Publicado: viernes, 27 marzo 2026 11:12
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PAMPLONA 27 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Dirección General de Cultura-Institución Príncipe de Viana ha establecido el calendario de apertura pública para 2026 de la iglesia de Santa María Jus del Castillo, en Estella-Lizarra, y de la exposición sobre el Románico en Navarra que se puede visitar en su interior. En concreto, podrá ser visitada a partir de este viernes, 27 de mayo.

La iglesia tardorrománica de Santa María Jus del Castillo ('Bajo el castillo'), fue edificada en Estella-Lizarra a finales del siglo XII sobre el solar de la primitiva sinagoga, cuyos vestigios fueron localizados en la excavación arqueológica realizada durante las obras de restauración del templo, llevadas a cabo por la Dirección General de Cultura del Gobierno de Navarra, entre los años 2001 y 2006. Esta iglesia con su nave única y cabecera semicircular, es buen ejemplo del tipo más frecuente entre las parroquias románicas de Navarra, y concentra su escultura ornamental en capiteles, claves, óculo y canecillos.

En su interior se puede visitar la exposición interactiva 'Navarra románica', que ofrece al visitante una introducción al reino de Pamplona, su cultura y arte durante los siglos XI y XII. A lo largo de dicha muestra se abordan temas como el Camino de Santiago (territorio, cultura y arte) y se pueden observar diversas maquetas de edificios y de la ciudad medieval.

Durante el año 2026, el monumento podrá ser visitado, con entrada gratuita, todos los domingos entre el 12 de abril al 1 de noviembre, a excepción del 2 de agosto, en horario de 11 a 14 horas y de 17 a 19 horas.

Además, se abrirá en fechas señaladas y períodos vacacionales. En concreto, estará abierta en Semana Santa, del 27 al 29 de marzo y del 2 al 6 de abril (todos los días), y además en las siguientes fechas: 18 de mayo (Día Internacional de los Museos), 25 de julio, 16 de agosto, 26 de septiembre (Día Internacional del Turismo), 3 de octubre (Jornadas Europeas del Patrimonio), 12 de octubre y 6, 7 y 8 de diciembre.

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