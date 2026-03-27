Las visitas a la iglesia de Santa María Jus del Castillo, en Estella, se reanudan para Semana Santa

Exterior de la iglesia de Santa María Jus del Castillo. - GOBIERNO DE NAVARRA

PAMPLONA 27 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Dirección General de Cultura-Institución Príncipe de Viana ha establecido el calendario de apertura pública para 2026 de la iglesia de Santa María Jus del Castillo, en Estella-Lizarra, y de la exposición sobre el Románico en Navarra que se puede visitar en su interior. En concreto, podrá ser visitada a partir de este viernes, 27 de mayo.

La iglesia tardorrománica de Santa María Jus del Castillo ('Bajo el castillo'), fue edificada en Estella-Lizarra a finales del siglo XII sobre el solar de la primitiva sinagoga, cuyos vestigios fueron localizados en la excavación arqueológica realizada durante las obras de restauración del templo, llevadas a cabo por la Dirección General de Cultura del Gobierno de Navarra, entre los años 2001 y 2006. Esta iglesia con su nave única y cabecera semicircular, es buen ejemplo del tipo más frecuente entre las parroquias románicas de Navarra, y concentra su escultura ornamental en capiteles, claves, óculo y canecillos.

En su interior se puede visitar la exposición interactiva 'Navarra románica', que ofrece al visitante una introducción al reino de Pamplona, su cultura y arte durante los siglos XI y XII. A lo largo de dicha muestra se abordan temas como el Camino de Santiago (territorio, cultura y arte) y se pueden observar diversas maquetas de edificios y de la ciudad medieval.

Durante el año 2026, el monumento podrá ser visitado, con entrada gratuita, todos los domingos entre el 12 de abril al 1 de noviembre, a excepción del 2 de agosto, en horario de 11 a 14 horas y de 17 a 19 horas.

Además, se abrirá en fechas señaladas y períodos vacacionales. En concreto, estará abierta en Semana Santa, del 27 al 29 de marzo y del 2 al 6 de abril (todos los días), y además en las siguientes fechas: 18 de mayo (Día Internacional de los Museos), 25 de julio, 16 de agosto, 26 de septiembre (Día Internacional del Turismo), 3 de octubre (Jornadas Europeas del Patrimonio), 12 de octubre y 6, 7 y 8 de diciembre.