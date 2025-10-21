Un vocal de la mesa de Belate: "El informe está bien hecho y creemos que lo que se hizo es lo correcto"

Guillermo Vallejo, vocal de la mesa de contratación de las obras del túnel de Belate, con la presidenta de la comisión de investigación del Parlamento de Navarra sobre adjudicaciones públicas, Irati Jiménez.- PARLAMENTO DE NAVARRA

PAMPLONA 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

Un vocal de la mesa de contratación de Belate, Guillermo Vallejo, ha defendido el informe de valoración técnica que se elaboró tras analizar las ofertas presentadas por las empresas que optaron a estas obras. "El informe está bien hecho. Es bastante bueno con relación a lo que hacen otras administraciones. Creemos que lo que se hizo es lo correcto y por eso los cinco -técnicos que componían la mesa- dijimos que estaba bien y quisimos tirar adelante", ha señalado.

En su comparecencia en la comisión de investigación del Parlamento de Navarra, Vallejo ha señalado que, antes de que el presidente de la mesa, Jesús Polo, entregara definitivamente el informe, "lo revisamos todos los técnicos y le damos el visto bueno, estamos de acuerdo en que está bien hecho o no se puede hacer mejor". "Lo hacemos lo mejor que podemos. Si alguien reclama en la fase de adjudicación, los miembros técnicos justificaremos y defenderemos el informe que hemos presentado", ha indicado.

Sobre la reclamación de la parte jurídica de la mesa de que se motivaran mejor las valoraciones técnicas, Guillermo Vallejo ha afirmado que "es muy fácil comparar dos ofertas, pero no es tan fácil comparar siete". "El informe no puede ser mejor que este. Creemos que el informe está bien hecho. Es bastante bueno con relación a lo que hacen otras Administraciones. Creemos que lo que se hizo es lo correcto y por eso los cinco técnicos dijimos que estaba bien y quisimos tirar adelante", ha afirmado.

También ha señalado el vocal de la mesa que él no tiene "ninguna prueba" de que el presidente de la mesa puso sus notas después de conocer las de los demás técnicos y ha confiado en que emitió su valoración "con total independencia y sin saber las de los demás, y luego ha hecho las media". "No tenemos ninguna prueba de que haya hecho lo contrario", ha afirmado.

Respecto a los votos particulares que emitieron los representantes jurídicos en la mesa expresando sus dudas respecto al procedimiento, Vallejo ha afirmado que estos letrados "tienen el derecho de poner un voto particular si lo consideran necesario, es un derecho y lo pueden ejercer, yo ahí no puedo entrar".

Además, ha señalado que el secretario de la mesa, que fue uno de los letrados que emitió un voto particular y que solicitó una mayor motivación del informe técnico, es "un profesional como la copa de un pino" y si en ocasiones decidió no levantar acta de algunas reuniones es "porque no lo ha creído oportuno". "Esas reuniones son todo burocracia, no vale para nada, no hace falta hacer más actas que las que hacemos, está todo recogido en los correos electrónicos. Nos estamos llenando de burocracia", ha señalado.

También ha afirmado Vallejo que era consciente de que se iban a presentar unos votos particulares por parte de los letrados y que sabía "en qué dirección iban a ir". "Yo lo tenía claro", ha señalado.

Además, aunque ha reconocido que el presidente de la mesa le pidió que revisara sus valoraciones porque consideraba que no estaban bien hechas, Vallejo ha afirmado que no recibió "ninguna" presión. "A mí las presiones no me afectan. Somos funcionarios y eso evita que haya presiones. No las tuve de ningún tipo. Mis notas no cambiaron", ha indicado, para afirmar que "el señor Polo me conoce a mí y sabe que no voy a cambiar las notas".

También ha afirmado Guillermo Vallejo que los miembros de la mesa querían terminar el trabajo "lo antes posible" desde que iniciaron el procedimiento, con el fin de "evitar la multa de Europa" por la situación del túnel.

En otro orden de cosas, preguntado por UPN sobre si vio a Santos Cerdán o Ramón Alzórriz por el departamento de Cohesión Territorial, ha señalado que "no puedo verlo porque estoy en la tercera planta, y es que ni los conozco, aunque me cruce con ellos, no sé quiénes son, no tengo ni idea".