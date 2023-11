Vox impide una declaración en el Parlamento de Navarra para condenar los ataques a sedes socialistas

PAMPLONA, 9 Nov. (EUROPA PRESS) -

El PSN ha presentado este jueves en la Junta de Portavoces del Parlamento de Navarra una declaración para condenar los ataques a sedes socialistas en los últimos días y ha recabado el apoyo de todos los grupos de la Cámara, salvo de Vox. El texto, pese a contar con mayoría, no ha sido aprobado, dado que este tipo de declaraciones exigen unanimidad.

En concreto, el PSN proponía con esta declaración condenar "los ataques a las sedes socialistas y de todos los partidos democráticos, así como las amenazas, insultos y ataques a sus militantes".

Del mismo modo, censuraba "las consignas franquistas, los gritos e insultos contra el presidente del Gobierno y a favor del dictador Franco, así como la utilización de símbolos preconstitucionales que se repiten en concentraciones convocadas por grupos de ultraderecha".

Por último, exigía el "cese de los discursos de odio que alientan comportamientos hostiles contra partidos políticos democráticos y sus militantes".

El portavoz parlamentario del PSN, Ramón Alzórriz, ha afirmado que la declaración presentada por los socialistas no ha salido adelante "porque Vox se ha negado a condenar todo esto". "Vox está atacando la democracia, está arengando a que en este país se fomente la violencia y los ataques a quien no piensa como ellos y es una situación gravísima en la que la democracia tiene que reaccionar y los partidos políticos en su conjunto se tienen que unir para defenderla", ha indicado.

Según Alzórriz, "estamos hablando de que prevalezca la Constitución, de que prevalezcan los derechos democráticos y de que se entienda que nuestra democracia y nuestra Constitución permite que después de que los ciudadanos y ciudadanas de España se pronuncien en las urnas, se dialogue, se negocie y se acuerde entre diferentes para sumar mayorías".

El portavoz de UPN, Javier Esparza, ha rechazado que Vox "no apoye una declaración institucional que no tenía ningún problema para ser aprobada". "Vox sabrá, pero Vox responde de lo que hacen ellos. Nosotros respondemos de las posiciones que defendemos nosotros. Nosotros condenamos los hechos la misma noche que se produjeron, el disparate que se produjo en Madrid, de la misma forma que hemos condenado siempre", ha afirmado. Además, ha animado a participar en la concentración convocada en Pamplona el 18 de noviembre por Sociedad Civil Navarra contra la amnistía y ha dicho que no tiene ninguna duda de que será una movilización "total y absolutamente pacífica".

Por su parte, el portavoz del PPN, Javier García, ha compartido las declaraciones realizadas en el Congreso por el líder de los 'populares' a nivel nacional, Alberto Núñez Feijóo, y ha remarcado que "desde el Partido Popular de Navarra condenamos rotundamente cualquier tipo de violencia hacia cualquier partido político o hacia cualquier institución en Navarra y en España". "La misma violencia que hoy estamos viendo que sufrió el Partido Popular, ciertas personas del Partido Popular, y que nos hubiese gustado ver esa contundencia también en la condena de esos ataques a las sedes del Partido Popular por esos partidos que hoy amnistían a quienes provocan actos violentos y a quienes en cierta medida provocan esta violencia", ha añadido.

En este sentido, ha asegurado que "no tenemos una doble vara de medir y condenamos cualquier tipo de violencia que puedan sufrir partidos o instituciones en nuestro país". Asimismo, ha querido animar a salir a la calle "de manera pacífica" a "defender la libertad, a defender la igualdad y la unidad del conjunto de España y hacerlo el próximo domingo a las doce en la Plaza del Castillo, como digo, de manera pacífica para decir 'no a la amnistía, sí a la igualdad, sí a la libertad y sí a la unidad'".