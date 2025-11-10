Xabier Martínez Urroz, nuevo jefe de la Policía Municipal de Ansoáin

PAMPLONA 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa Ansoáin ha nombrado a Xabier Martínez Urroz nuevo jefe de la Policía Municipal, un cargo que asumirá oficialmente este miércoles, día 12. Con una amplia experiencia en el ámbito de la seguridad pública, Martínez Urroz ha desarrollado su carrera en la Policía Foral y ejerció como jefe de la Policía Municipal de Zizur Mayor hasta 2019.

El Ayuntamiento ha agradecido "la dedicación y el compromiso" del anterior jefe, Mikel del Molino Cruchaga, que presentó su dimisión por motivos personales. "Durante los últimos años ha contribuido al fortalecimiento del cuerpo y a la consolidación de una policía de proximidad que ha desempeñado un papel clave en la gestión de la seguridad, la movilidad y la convivencia en la localidad", ha añadido.

Con este nombramiento, el Ayuntamiento busca "reforzar su modelo de policía comunitaria, un modelo basado en la confianza mutua, la prevención y el respeto a los derechos de todas las personas". En el marco del proyecto 'Ansoáin Comunidad que Cuida, ha señalado que "la Policía Municipal de Ansoáin es un actor fundamental que trabaja desde hace años de manera coordinada en una gran red de cuidados con las distintas áreas municipales, servicios de salud y sociales y otras entidades, con el objetivo de promover entornos seguros, inclusivos y cohesionados".

La incorporación de Martínez Urroz permitirá "dar continuidad y fortalecer esta línea de trabajo, apostando, además, por una gestión moderna, transparente y orientada al servicio público". "Llego a Ansoáin con el objetivo de dar servicio a la ciudadanía. Policía Municipal es uno mas de los servicios que tiene el ayuntamiento y lo que me gustaría es que cuando las vecinas y vecinos tengan un problema, acudan a solicitarnos ayuda", ha indicado el nueve jefe de la Policía Municipal.