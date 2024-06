Yolanda Díaz dice que es "clave" abordar un sistema de financiación autonómico "caducado"

PAMPLONA, 14 Jun. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta segunda del Gobierno de España y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ha considerado que es "clave" y una "tarea pendiente" abordar el actual sistema de financiación autonómico, que ha calificado de "caducado", así como una "redefinición moderna de la carga tributaria" ante el "escaqueo fiscal".

Preguntada por los periodistas por la demanda de ERC de una "financiación singular" para Cataluña, Díaz ha opinado que "estamos ante un sistema de financiación autonómico caducado" y ha destacado que es un tema "clave" porque "cuando hablamos de financiación autonómica no hablamos de metapolítica, hablamos de servicios públicos, de la sanidad, de la educación, de la empleabilidad...".

Ha indicado que "las singularidades de nuestro país y las realidades son muy diversas" y ha afirmado que "la comunidad autónoma peor financiada es Valencia, y esto lo digo con los datos, no lo digo como opinión política". Así, ha señalado que "me sumo a la reflexión de que la financiación autonómica es una materia clave que lleva guardada en un cajón hace demasiados años y que de esto es de lo que nos tenemos que ocupar en la vida pública".

De la misma manera, Yolanda Díaz ha apostado por una reforma fiscal para "tener mejores servicios públicos". Una propuesta que hace "en la convicción de que hay escaqueo fiscal" y de que "el debate no va sobre si hay que subir o bajar impuestos" sino de "una redefinición moderna de la carga tributaria y de quién tiene que pagar".

La ministra ha afirmado que "el concepto de pago diseñado en nuestro artículo 31 de la Constitución se ve alterado porque es una evidencia" que "los ricos no pagan IRPF, y esto no es que lo diga yo". Así, ha asegurado que el 85% de la recaudación por IRPF "proviene de las nóminas de los trabajadores y las trabajadoras en nuestro país".

Díaz ha insistido en que "esta es la tarea pendiente y hay que tener altura de miras para ser capaces de abordar uno de los asuntos claves, que no son debates sólo académicos, tienen que ver con la vida de la gente". "Estar bien financiados con carácter autonómico es definir si tenemos escuelas públicas de calidad o no", ha asegurado.

Al respecto, ha criticado que en la Comunidad de Madrid "estamos asistiendo a un modelo de auténtico dumping fiscal, en el que además se bajan todos los impuestos a los ricos, se bajan los impuestos que son claves para erradicar la desigualdad, pero luego nos piden compensaciones al resto de los españoles y las españolas".

Por ello, ha reivindicado "hechos, no palabras, la política útil va de cambiar las cosas" y "la financiación autonómica para Cataluña, para Galicia, para Valencia, para lugares que no tienen singularidades como la que me encuentro -Navarra-, son claves".

"Hablo de una reforma fiscal, no como una entelequia, sino porque estamos con un modelo fiscal que responde a las lógicas productivas y económicas del viejo siglo XX y que son profundamente desiguales", ha remarcado la vicepresidenta segunda.

Díaz ha llamado a "hablar de una ciudadanía fiscal y hay muchísima gente en España que no paga impuestos". Al respecto, ha indicado que "un pequeño autónomo está tributando el 17,5%, y una gran corporación lo está haciendo de media el 3,8%, en el mejor de los casos al 5%". "Por tanto, creo que hay injusticia fiscal, no lo creo yo, lo dicen los datos. Y esta es la tarea que tenemos pendiente", ha concluido.