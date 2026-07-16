Zinema Beach abre la próxima semana la playa de Baluarte. - BALUARTE

PAMPLONA 16 Jul. (EUROPA PRESS) -

La próxima semana arranca una nueva edición de Zinema Beach. La sala de exposiciones de Baluarte volverá a transformarse en una playa urbana para albergar el ciclo de cine de verano organizado por NICDO - Baluarte y Filmoteca de Navarra, con el apoyo de Reyno Gourmet. Durante cuatro noches de julio, el público podrá disfrutar de una propuesta que reinterpreta el tradicional cine de verano con tumbonas, zona chill out, servicio de restauración y una programación integrada por cuatro grandes títulos para todos los públicos, proyectados en versión original con subtítulos en castellano.

La primera cita tendrá lugar el martes 21 de julio con 'El jovencito Frankenstein' (Young Frankenstein, 1974), la inolvidable comedia dirigida por Mel Brooks y protagonizada por Gene Wilder. El jueves 23 será el turno de Batman (1989), la icónica adaptación del superhéroe dirigida por Tim Burton; el martes 28 llegará Wall-E (2008), una de las películas más aclamadas de Pixar; y el ciclo concluirá el jueves 30 de julio con Los Cazafantasmas (Ghostbusters, 1984), uno de los grandes clásicos del cine de los años ochenta, que combina comedia, ciencia ficción y aventuras.

Las puertas de la playa de Baluarte se abrirán a las 20 horas y las proyecciones comenzarán a las 22 horas. Las entradas para cada una de las sesiones cuestan 6 euros y se pueden adquirir en la taquilla de Baluarte y en el punto de información y venta de NICDO en el centro comercial La Morea. El abono completo, que incluye entradas para las cuatro películas, tiene un precio de 20 euros; y existe un pack especial de cuatro tickets para una misma sesión, también por 20 euros. Tanto las entradas como los abonos también se pueden comprar online (+0,95 euros de gastos de gestión), a través de www.baluarte.com, y hay posibilidad de adquirir entradas accesibles (PMR y PDS).

Como en ediciones anteriores, acudir a Zinema Beach en modo playa volverá a tener recompensa. Quienes acudan con su silla de playa recibirán un helado de Frigo (hasta agotar existencias); quienes lo hagan con atuendo playero -al menos dos elementos como chanclas, bañador, toalla, pareo, pamela o flotador- obtendrán una consumición (cerveza, vino o refresco); y quienes acudan con disfraz en consonancia con la temática de la película de cada sesión recibirán unas palomitas y participarán en el sorteo de una experiencia exclusiva para dos personas, según ha informado Baluarte.