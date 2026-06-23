La Zona Joven acogerá de nuevo hinchables, talleres y retos en las tardes de San Fermín, y conciertos por las noches

Imagen de archivo de la Zona Joven de San Fermín - AYUNTAMIENTO DE PAMPLONA

PAMPLONA 23 Jun. (EUROPA PRESS) -

La programación oficial de las fiestas de San Fermín dedica el espacio de la plaza de los Fueros a jóvenes y adolescentes, de 12 a 17 años, para que las tardes festivas "tengan una alternativa de ocio seguro y sano", mediante una propuesta lúdica que incluye talleres, hinchables o música.

Del 7 al 14 de julio, en horario de 19 a 22.30 horas, se programan distintas actividades, que cambian cada día, y actuaciones musicales, a partir de las 21 horas, que combinan sesiones de DJs y conciertos de grupos de rumba, salsa, drags o versiones. En este espacio, a partir de las 23.30 y hasta las 1.45 horas, se pone en marcha Sound Fermin, entre el 6 y el 13 de julio.

Las claves más relevantes de la programación joven las han presentado en rueda de prensa este martes el concejal de Promoción Económica, Proyección Europea, Innovación, Juventud y Cooperación al Desarrollo del Ayuntamiento de Pamplona, Mikel Armendáriz, y la concejala de Cultura, Fiestas y Deporte, Maider Beloki, quien ha presentado la programación completa del ciclo Sound Fermín.

Ambas propuestas de ocio "quieren asentarse entre la gente joven, ofreciendo una alternativa festiva acorde a sus gustos". La Zona Joven ofrece todos los días un área de hinchables, con pista americana, gladiadores, portería chutómetro, atrapa el palo y minifútbol.

A estos hinchables se unen cada jornada propuestas como talleres de caricaturas y pancartas o de maquillaje de fantasía, masterclass y exhibición de rap, de zumba, de k-pop, de baile urbano, un fotomatón de 360º, desafíos de puntería, taller de juegos de mesa y de manualidades o de cócteles 0,0, espectáculo de magia, taller de deporte rural con exhibición o fiesta holi para cerrar las fiestas.

Además, todos los días, entre las 21 horas y las 22.30 horas, hay una propuesta musical, que arranca con la sesión de la DJ Lady bueno y DJ Sangalo, el día 7; el concierto de rumba y salsa de Kimbambá, el día 8; la sesión de Dj Arsenike, con drum and bass y jungle, el día 9; el viernes 10 cambia de tercio con un espectáculo drag, con Albina y Donatela y su elenco de artistas; el sábado 11 vuelven las sesiones de DJ con Mikel Sevillano, y el domingo 12, es el turno del grupo Hagoan, con temas propios y versiones, en castellano y en euskera; el lunes 13 vuelven las sesiones de DJ con Bacardit, y el martes 14, cierra el ciclo el concierto de rock de River Newt, con temas en castellano y en inglés.

Las actividades programadas, realizadas por la empresa adjudicataria Viajes Divertis 2007 SL, por importe de 70.845,5 euros, IVA incluido, están adaptadas para personas con diversidad funcional, tal y como se recoge en el programa y se ha trabajado con el Comité de Entidades Representantes de Personas con Discapacidad CERMIN-Navarra. En el equipo de intervención, está incluida también una persona intérprete de lengua de signos.

La programación de la Zona Joven se complementa todos los días con el punto seguro, que se ofrece de 19 a 21 horas y aporta "un enfoque socializador preventivo y educativo, que lleve a disfrutar de las fiestas de forma sana y responsable".

Habrá puestos informativos de EGHAM, sobre la realidad LGTBI+, del Secretariado Gitano, y de la Asociación Antox, sobre dependencias y adicciones. Además, en la Zona Joven estará instalada la taberna de agua de la Mancomunidad.

SOUND FERMIN, LAS NOCHES DEL 6 AL 13 DE JULIO

A partir de las 23.30, y hasta las 1.45 horas, la plaza de los Fueros cuenta con una programación específica, con la denominación Sound Fermin, en la que convergen diferentes estilos de radio-fórmula, indie y mainstream, y con la participación de DJs nacionales e internacionales. Las sesiones tienen una duración de 135 minutos y dan comienzo una vez finalizado el espectáculo de fuegos artificiales.

En este ciclo participan, entre el 6 y el 13 de julio, por este orden, Lucia Salas & JBeren, Jorge Cremades, el Fiestazo Megastar DJ Guillem Climent (Cope), Oihan Vega (Euskadi Gaztea), Europa FM con Uri Farré (Onda Cero), Fiestazo Loca Urban, Los 40 Urban con Ramsés López El Faraón (Ser) y Patiwi.

El presupuesto de este ciclo es de 37.427, 50 euros y en su elaboración se han buscado propuestas musicales "de actualidad, con presencia equilibrada de hombres y mujeres, y propuestas en castellano y en euskera".

CORTE DE TRÁFICO DESDE LAS DIEZ DE LA NOCHE A LAS TRES DE LA MAÑANA

Como es habitual y para "garantizar la seguridad de las personas", se corta el tráfico en el entorno de la plaza de los Fueros, donde también hay instaladas vallas de seguridad y otros elementos. El corte de tráfico da comienzo a las 22 horas y continúa hasta después de terminados los conciertos y realizada la limpieza posterior. El tráfico se reabre a las 3 de la madrugada.

El espacio de la plaza de los Fueros también acogerá dos retransmisiones en pantalla gigante: la del Chupinazo, el día 6 a mediodía, y la del Pobre de mí, el 14 a medianoche, más el festival folclórico del día 6, a las 13.30 horas, con los grupos de dantzas Amaiur, Ardantzeta, Basakaitz, DanTXaldi, Duguna, Eluntze, Harizti, Iruña Taldea, Larratz, Mikelats, Muthiko Alaiak, Oberena, Ortzadar y Txori Zuri, que bailarán el ciclo de Dantzari Dantza, Arantza y el Baile de la Era (Larrain Dantza).

DOCE CAMPEONATOS Y SIETE EXHIBICIONES

La programación de la plaza de los Fueros incluye en su oferta, un año más y en colaboración con Nafarroako Herri Kirol Federazioa (Federación Navarra de Deporte Rural), siete espacios para el deporte rural, a mediodía, entre el miércoles 8 de julio y el martes 14.

Están previstos doce campeonatos navarros, de aizkora; levantamiento de carro, de fardo, de piedra y de yunque; de txinga-erute y de tronza, tanto en categoría femenina como masculina.

Estos doce campeonatos se combinan con siete exhibiciones, de levantamiento de fardo femenino, de pruebas combinadas (alevines, infantiles y cadetes) y de aizkora femenino; también hay una prueba de tronza a velocidad, el Torneo San Fermín de Sokatira 4x4 mixto, el Torneo de arrastre de piedra por personas y el XXVI Trofeo San Fermín de motosierras.

La cita con el deporte rural, "que homenajea las antiguas labores del campo, reúne a un buen número de personas en los días festivos, tanto locales como foráneos, en una actividad consolidada dentro del programa".

El presupuesto de los campeonatos es de 11.800 euros y el de las exhibiciones, de 7.260 euros, hasta un total de 19.060 euros, IVA incluido.