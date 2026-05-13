Carmen Tomás.- Haz y envés del paro

MADRID 13 May. (OTR/PRESS) -

España arrastra una paradoja laboral que se ha convertido en una de las grandes anomalías económicas del país. Mientras mantiene, sin maquillaje estadístico, la tasa de paro general, femenino y juvenil más elevada de la Unión Europea, miles de empresas siguen sin encontrar trabajadores para cubrir sus vacantes. La dimensión del problema resulta elocuente. Cerca de cuatro millones de personas figuran en situación de desempleo y alrededor de 4,7 millones aseguran estar dispuestas a trabajar. Sin embargo, esa amplia bolsa de mano de obra no logra conectar con las necesidades reales del tejido productivo. El fenómeno no es nuevo, pero se ha consolidado con el paso de los años hasta convertirse en algo estructural.

Según explica Javier Esteban en el diario "El Economista" con datos de Eurostat, la desarmonía entre oferta y demanda laboral persiste incluso en actividades intensivas en mano de obra. Resulta especialmente visible en sectores como la construcción, la hostelería y el transporte. Son ámbitos que tradicionalmente han absorbido grandes cantidades de trabajadores y que hoy, sin embargo, encuentran grandes dificultades para incorporar personal.

Parece que la escasez no siempre responde a la ausencia de candidatos, sino al desajuste entre cualificación, experiencia, disponibilidad geográfica y condiciones laborales. Los empresarios llevan años advirtiendo de que formación y empleo avanzan como líneas paralelas que no llegan a tocarse. El sistema educativo y los itinerarios de capacitación profesional no siempre responden con la agilidad necesaria a las transformaciones del mercado. La brecha tampoco se limita a ocupaciones de menor cualificación. En perfiles técnicos y especializados, la distancia es también evidente. Cada año quedan sin cubrir en España alrededor de 150.000 puestos de trabajo, una cifra que revela hasta qué punto la economía convive con una carencia de talento en áreas estratégicas.

Tampoco es ya una salida clara convertirse en autónomo. La subida de las cotizaciones, una presión fiscal insoportable y una burocracia asfixiante han elevado el coste de asumir riesgos. En este contexto, cada vez más ciudadanos dirigen la mirada hacia el empleo público y ya hay más empleados públicos que autónomos. Una señal que resume con claridad la fotografía de un mercado laboral donde sobran candidatos, faltan perfiles adecuados y crece la búsqueda de refugio frente a la incertidumbre.