Julia Navarro.- Buen trabajo

MADRID 13 May. (OTR/PRESS) -

Hantavirus. Hace unos días la mayoría de los ciudadanos desconociamos que existía un virus con ese nombre. Pero el hantavirus se ha hecho presente y ya forma parte de las conversaciones cotidianas, después de que se conociera la noticia de que en un crucero, el Hondius, había muerto un pasajero a causa de este virus y que desde la Organización Mundial de la Salud se solicitaba la ayuda de España. Y es lo que ha hecho el Gobierno, como no podia ser de otra manera, responder a esa petición de ayuda humanitaria. Y a partir de esa petición de ayuda el Ministerio de Defensa puso en marcha a la UME.

Lo he escrito en otras ocasiones: lo único realmente importante que hizo José Luis Rodríguez Zapatero cuando fue Presidente del Gobierno fue impulsar la creación de la UME (Unidad Militar de Emergencias).

Desde 2005, la UME ha cumplido con creces las funciones encomendadas: intervenir en situaciones de emergencia dentro y fuera de nuestras fronteras, ya sean catástrofes ambientales, como incendios, inundaciones, terremotos o, pandemias, emergencias químicas, radiológicas, biológicas, nucleares... Además de participar en otras misiones de ayuda fuera de nuestras fronteras. Y una vez más, las mujeres y los hombres que forman parte de la UME han demostrado su eficacia en esta crisis provocada por el hantavirus.

Menos mal que el Ministerio de Defensa, con Margarita Robles al frente, activó a la UME, que ha sido parte importante de la resolución de un problema que tiene al mundo entero con la preocupación de cuál será el alcance del maldito hantavirus.

También me parece importante hacer hincapié que como país, nos debe enorgullecer haber actuado con solidaridad frente a un problema del que aún no sabemos su alcance. Y es que, por más que algunos expertos insistan en que el hantavirus nada tiene que ver con el Covid, la cuestión es cual será su capacidad de contagio y de mortalidad, lo sabremos con el paso del tiempo. Pero sin duda hay que destacar ese paso dado por España para intentar ayudar a afrontar ese virus del que, hasta ahora, el común de los mortales, desconocíamos su existencia.

Justo es resaltar la rapidez con que desde el Gobierno se ha dado respuesta a un problema tan grave. Y eso a pesar de que la ministra de Sanidad, Mónica García, no ha gestionado bien lo que debía haber sido una colaboración modélica con el Gobierno de la Comunidad Autónoma de Canarias. En general doña Mónica García no es un dechado de eficacia en la gestión del Ministerio de Sanidad.

Pero como ya estamos en los días después, ahora solo cabe esperar qué rastro y consecuencia ha dejado el hantavirus en los pasajeros del Hondius y el alcance de los posibles contagios. Que haberlos los hay.