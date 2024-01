Fermín Bocos.- El ministro y la leyenda negra

MADRID, 16 Ene. (OTR/PRESS) -

En los últimos tiempos no tenemos suerte con los titulares del Ministerio de Cultura. Miquel Iceta, el anterior, no dejó a su paso por el Departamento otro legado que un retrato oficial. El actual, Ernest Urtasun -cuota de Catalunya en Comú- ha debutado dando pábulo a la leyenda negra comparando la presencia y obra de los españoles en América con la colonización salvaje llevada a cabo por Bélgica en el Congo, un territorio que fue administrado y explotado como la finca particular del rey Leopoldo II.

Pese a ser diplomático de carrera parece que a Urtasun no le ha dado tiempo a viajar por América para ver que en los diferentes territorios que durante trescientos años pertenecieron a la Monarquía española en hora temprana fueron construidas 29 universidades -la primera en 1504- mientras que la primera que hubo en el Congo fue fundada en 1954, seis años antes de la independencia de este país.

Universidades, hospitales y catedrales. Es probable que a diferencia de la UNESCO que extiende su protección como bien cultural sobre buena parte de ellas, el actual ministro de Cultura ignore o no le interese saber que también en hora temprana los españoles que se fundieron con los habitantes autóctonos de aquellos territorios levantaron 41 catedrales. De aquel mestizaje social y cultural con las poblaciones locales surgió un mundo nuevo. El rey Fernando el Católico en 1514 dictó una Real Cédula que validaba los matrimonios entre nativas y castellanos. En todos los estados de los Estados Unidos los matrimonios interraciales no fueron considerados íntegramente legales hasta 1967.

Del Nuevo Mundo surgido del mestizaje cobró vigor un idioma que lleva camino de ser el segundo más utilizado del planeta. Según cálculos recientes se calcula que en 2030 habrá 500 millones de ciudadanos cuya lengua materna será el español. Es un hecho extraordinario al que no damos la importancia que merece. Y menos, en estos días en los que hay minorías empeñadas en empequeñecer tan gozoso patrimonio tratando de arrinconarlo y haciendo suyas las falsedades de la leyenda negra .