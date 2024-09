Fermín Bocos.- Sin presupuestos no hay gobierno

MADRID, 24 Sep. (OTR/PRESS) -

Estar en el Gobierno no es gobernar. Y sin Presupuestos no se puede gobernar. Lo tenía muy claro Pedro Sánchez cuando estaba en la oposición. Ahora, cuando no le salen las cuentas parlamentarias y el Gobierno no encuentra suficientes apoyos, se ve obligado a enviar a Suiza a Santos Cerdán -¡qué vergüenza¡- a mendigar el apoyo del prófugo Puigdemont, mientras que intentan quitar hierro al asunto diciendo (ministro Óscar Puente) que no tener Presupuestos "tampoco sería un drama". Puede que no sea un drama, pero es una anomalía democrática. La Constitución (Artículo 134.3), dice que el Gobierno deberá presentar ante el Congreso de los Diputados los Presupuestos Generales del Estado "al menos tres meses antes de expiración del años anterior".

Ya incumplió el año pasado, los actuales están prorrogados y a tenor de la situación actual parece abocado a una nueva prorroga. Una situación que retrata la debilidad política del Ejecutivo cuya estabilidad está más que comprometida pese a los alardes del argumentario de La Moncloa que va cambiando cada día en función de las cogitaciones contradictorias de un Pedro Sánchez a quien un día escuchamos decir ante el Comité Federal del PSOE que tiene intención de gobernar con o sin el concurso del Legislativo para poco después decir que va "dejarse la piel" para sacar la cosa adelante. En cierto sentido el vergonzoso trapicheo del enviado político de Sánchez negociando en Suiza con un prófugo de la Justicia supone la rendición del Estado de Derecho y es un síntoma, uno más, de la desesperación con la que enfocan la legislatura en La Moncloa. Lleva perdidas una treintena de votaciones en el Congreso y esta abocado a volver a prorrogar los Presupuestos, pero el objetivo de Sánchez es permanecer. A cualquier precio. Incluso en el de estar en el Gobierno sin poder gobernar.