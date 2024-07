Francisco Muro de Iscar.- A la izquierda le da pereza alcanzar el poder

MADRID, 1 Jul. (OTR/PRESS) -

Confieso, sin ánimo de arrepentimiento ni propósito de la enmienda, que leo con fruición a algunos columnistas de declarada ideología de izquierdas. También escucho varias emisoras de radio, pero las noticias siempre en aquella o aquellas que están más lejos de mi forma de pensar. Me conmueven sus excesos para tratar de defender a Pedro Sánchez o su voluntad de convertir en portada todo aquello que va en contra del principal partido de la oposición. Incluso el manejo del lenguaje para que nada signifique lo que es. En algunos casos es un trabajo ejemplar porque exige un enorme esfuerzo de imaginación.

Uno de ellos, famoso novelista, escribía hace tiempo una perla: "a la izquierda le da pereza alcanzar el poder y siempre encuentra excusas para rehuirlo". Seguro que estaba pensando en Pedro Sánchez. Claro que como futurólogo no se va a ganar la vida: "ahora viene, dijo, Yolanda Díaz a recauchutar el progresismo con un reclamo bastante seductor: Sumar". Otro artista del socialismo como es Oscar Puente, tras llamar "saco de mierda" a un contrario, se arrepintió y matizó: "he cometido un exceso verbal, pero lo que dije es descriptivo". Siempre elegante.

Este domingo, otra columnista denuncia la designación del nuevo magistrado del Tribunal Constitucional, José María Macías -a propuesta del PP y con la aceptación del PSOE, dentro del acuerdo para renovar el Consejo del Poder Judicial- por las manifiestas opiniones de este jurista en contra de la ley de amnistía. "Una persona con semejantes antecedentes", dice, "no debería ni acercarse a la sala del TC donde se debata este asunto". Hasta ahí, fíjense, las opiniones son libres. El problema es cuando añade que "la brutalidad del PP con las instituciones se compagina bien con la capacidad del PSOE para no defenderlas".

Yo, que soy un inocente, creo que el periodismo tienen que ser siempre crítico y no sumiso con el poder; que el Parlamento está para legislar con rigor y sin trampas y para controlar al Gobierno; que el fiscal general del Estado está para defender la ley y los derechos de los ciudadanos; que los jueces están para aplicar la ley con independencia de los otros poderes; que el TC debe garantizar el respeto firme a la Constitución, sin dependencia de lo que dice o hace el Gobierno. Y lo que está pasando es que el Parlamento es una sucursal de un Ejecutivo que se sostiene con pactos con partidos dirigidos por prófugos de la justicia, radicales e independentistas, que abusa del decreto-ley y que cuela en algunas leyes asuntos ajenos; el fiscal es altamente sospechoso de ser servicial con el Gobierno; el Tribunal Constitucional vota siempre 7 a 4 cuando se trata de asuntos que afectan al Gobierno y de otra manera en el resto de los asuntos. La unanimidad de esos siete magistrados, casualmente propuestos por el PSOE, no es digna de crítica por los escribidores del poder, incluso cuando entre ellos está un exministro de Justicia de Pedro Sánchez o una ex alta funcionaria de ese mismo Gobierno que siempre votan con el grupo. Y eso, sin hablar del presidente. Y, "con semejantes antecedentes", el magistrado Macías, al que no tengo el gusto de conocer, "no debe acercarse a la sala del TC donde se traten estos asuntos" y los otros magistrados -que fueron parte activa en los debates de la amnistía o los indultos- no sólo pueden pisarla sino que deben votar, a favor del Gobierno, por supuesto, en plenitud de su ejercicio democrático. Y es que, para algunos, es terrible "la brutalidad del PP con las instituciones", que el PSOE "no es capaz de defender". La verdad es que no necesita defenderlas. Simplemente las ocupa, colocando a dedo a personas, con o sin competencia reconocida, pero fieles al poder. Las instituciones ya citadas y otras como el Consejo de Estado, el Tribunal de Cuentas, el BOE, el CIS, la agencia EFE, Indra, Navantia, Red Eléctrica, Renfe, Aena, Correos, SEPE, SEPI, el CSIC, la CNMC, el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno y hasta el Hipódromo de La Zarzuela, además de algunas empresas privadas y todo lo que se le ponga por delante a Pedro Sánchez, a pesar de "a la izquierda le da pereza alcanzar el poder". Leer estas cosas te alegra el día.