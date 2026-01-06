Asus presenta su gama de portátiles con IA en CES 2026 con novedades como el Zenbook DUO y el convertible ProArt PX13

Archivo - Asus Zenbook DUO. - ASUS - Archivo

MADRID, 6 Ene. (Portaltic/EP) -

Asus ha presentado su nueva gama de ordenadores Copilot+ PC impulsados por inteligencia artificial (IA) para 2026, con modelos renovados de las series ProArt, Zenbook y Vivobook, que integran las plataformas más avanzadas de AMD, Intel y Qualcomm.

La compañía ha dado a conocer sus últimas novedades en el marco del evento tecnológico CES 2026 de Las Vegas (Estados Unidos), donde ha compartido su objetivo de ofrecer distintos dispositivos que satisfagan las necesidades de todos los usuarios, desde la alta eficiencia a la flexibilidad de uso, para profesionales y creadores.

En este sentido Asus ha presentado su nueva línea de ordenadores portátiles ProArt que, ideada para todos los usuarios que llevan a cabo tareas de estudio, desarrolladores y creadores de contenido audiovisual, comienza con el nuevo ProArt PX13 y la tableta ProArt PZ14.

El nuevo ordenador convertible Asus ProArt PX13 (HN7306) dispone de una pantalla táctil con tecnología Lumina OLED de 13 pulgadas y permite doblar hacia atrás su teclado para pasar a utilizarlo como una tableta. Así, está pensado para llevar a cabo cargas de trabajo o tareas creativas de forma sencilla en cualquier momento, ya sea como un ordenador portátil habitual o como una tableta.

Concretamente, la pantalla cuenta con un brillo máximo de 500 nits, así como una resolución 3K y una amplia variedad de colores con Pantone Validated, VESA y certificación TÜV. Asimismo, ha sido diseñado para utilizarse en cualquier espacio, ya que se trata de un portátil ultrafino de 15,8 mm con un peso de 1,39 Kg.

Asus ha detallado que este ordenador incluye la potencia del procesador AMD Ryzen AI Max+ 395, así como hasta 50 TOPS en su NPU para ejecutar cargas de trabajo de IA. Todo ello se acompaña de 128 GB de memoria RAM LPDDR5X y hasta 1 TB de almacenamiento PCle 4.0 SSD.

La batería del ProArt PX13 dispone de una capacidad de 73 Wh. Igualmente, cuenta con un teclado mejorado y soporte para 'stylus', así como con modelos avanzados de generación de vídeo AMD Hummingbird y soporte de ProArt Creator Hub.

Este modelo también se ha presentado con una versión ProArt GoPro Edition, diseñada en colaboración con la marca de cámaras compactas para la acción, como un dispositivo desde el que llevar a cabo todas las tareas de edición de contenidos obtenidas mediante la cámara.

Esta edición limitada PX13 convertible (HN7306EAC) integra preinstalada la aplicación de IA StoryCube, la primera para Windows con integración GoPro Cloud y soporte para vídeo 360º. Además, su diseño está inspirado en las cámaras GoPro con un patrón robusto en la tapa y una iluminación de fondo de teclado en azul.

PROART PZ14

Siguiendo esta línea, Asus también ha presentado el nuevo ProArt PZ14 (HT7407) que, pensado para usuarios diseñadores o ilustradores, así como editores de vídeo y fotografías o músicos, dispone de un diseño de tableta compacta de 9 mm de grosor y 0,79 Kg de peso, acompañada de un teclado con conexión Bluetooth y el Asus Pen 3.0.

Así, se trata de un formato de tableta que cuenta con una pantalla de 14 pulgadas Lumina Pro OLED Pantone Validated, que ofrece contenido con una resolución 3K y una tasa de refresco de hasta 144 Hz. Además, también alcanza un brillo máximo de 1.000 nits.

Está equipado con el procesador Snapdragon X2 Elite de Qualcomm, que incorpora 18 núcleos y hasta 80 AI TOPS para maximizar la productividad y permitir experiencias de IA más rápidas, al ser Copilot+ PC.

Asus ha subrayado igualmente que asegura una duración de un día completo con su batería de 75 Wh. También incluye una cámara frontal IR de 8 MP y una cámara trasera de 13 MP con resolución 4K. Independientemente, el teclado cuenta con una batería con capacidad de 1.050 mAh y el lápiz Asus Pen 3.0 cuenta con un sistema de carga magnético.

ZENBOOK DUO, A14 Y A16

Por otra parte, Asus ha presentado el nuevo Zenbook DUO 2026 (UX8407AA), su portátil con doble pantalla rediseñado en un chasis un 5 por ciento más pequeño fabricado con Ceraluminum, que ofrece tecnología antihuellas y sin manchas, que garantiza una alta durabilidad y portabilidad.

Así, sus dos pantallas cuentan con un panel OLED ASUS Lumina Pro de 14 pulgadas que tienen un espacio entre pantallas un 70 por ciento menor y audio mejorado con seis altavoces. Asimismo, el 'software' ScreenXpert activa automáticamente las herramientas de compartición cruzada de pantalla cuando el portátil está completamente plano. Con ello, transforma los flujos de trabajo y convierte la multitarea en una experiencia fluida.

En cuanto a su potencia, está impulsado por procesador Intel Core Ultra X9 Series 3 y cuenta con una batería de 99Wh, con lo que asegura una duración durante todo el día. Además, la arquitectura térmica ha sido mejorada con dos ventiladores de 97 palas y ventilaciones más grandes.

Asus ha continuado las novedades para 2026 con su línea de ordenadores portátiles Zenbook A, que está compuesta por dos nuevos modelos Zenbook A16 y A14, ambos disponibles en una versión en color blanco y otra en gris oscuro, con un diseño ultrafino y mejoras en la resistencia al calor con una mayor ventilación y una cámara de vapor un 37 por ciento más grande.

En el caso del Zenbook A16 (UX3607OA), cuenta con una pantalla OLED 3K de 16 pulgadas que se acompaña de un chasis ligero, con un peso de 1,2 Kg, también fabricado con Ceraluminum. Asimismo, está impulsado por el procesador Snapdragon X2 Elite Extreme de 18 núcleos de próxima generación, con 80 TOPS de rendimiento de IA. SU batería cuenta con una autonomía de 21 horas.

Por su parte, el Zenbook A14 (UX3407NA) representa un equilibrio entre "resistencia y movilidad", con un chasis también de Ceraluminum, con un peso menor a 1 kg. Así, cuenta con el procesador 'snapdragon' X2 Elite de 18 núcelos y 80 TOPS de rendimiento de IA. Su batería alcanza las 33 horas de reproducción de vídeo 'ofline'.

SERIE ZENBOOK S

La serie de ordenadores Zeenbook S también se ha renovado en 2026 con una estética refinada y chasis de Ceraluminium, con un diseño de perfil ultrafino de 1,1 cm. De esta forma, se ofrece en una versión de 14 pulgadas con procesador Intel Core Ultra 9 Series 3 y en versión de 16 pulgadas con los últimos procesadores AMD Ryzen AI 400 Series.

Ambos modelos disponen de un panel OLED ASUS Lumina de 120 Hz y resolución 3K con brillo máximo de hasta 1.100 nit y un sistema de hasta seis altavoces.

SERIE VIVOBOOK S

Finalizando con sus novedades en ordenadores portátiles, Asus también ha presentado los nuevos modelos Vivobook S14 y Vivobook S16, que avanzan en la computación con IA gracias a sus procesadores Intel Core Ultra Series 3 o AMD Ryzen AI 400 Series, así como con el procesador Snapdragon X2 Elite en el caso del modelo de 16 pulgadas.

Su diseño cuenta con un cuerpo metálico de 1,59 cm de grosor y 1,35kg de peso. Asimismo, esta serie incorpora una pantalla OLED WUXGA o IPS de 2,5K y alcanza una tasa de 144 Hz. Se completa con una batería de 70 Wh y un gran panel táctil de gestos inteligentes para una interacción sin esfuerzo. Además de funciones de seguridad como Windows Hello y Copilot+ PC.

Todos estos nuevos portátiles son compatibles con la solución Asus Glide X para la productividad en pantalla cruzada con 'smartphones' iOS y Android.

NOVEDADES DE SOBREMESA

En cuanto a las opciones de ordenadores de sobremesa, Asus ha presentado su mini torre V700 (VM701MG) Copilot+ PC, que presenta acabados de madera para integrarse en interiores modernos. Asimismo, está impulsado con el procesador AMD Ryzen AI 7, con más de 50 NPU TOPS y gráficos NVIDIA GeForce RTX 5060.

Por su parte, el nuevo Asus VM441QA AiO es el primer Copilot+ PC impulsado por la plataforma Qualcomm Snapdragon X, combinando un rendimiento eficiente con un diseño elegante y delgado. Su pantalla es antirreflejo FHD de 23,8 pulgadas.