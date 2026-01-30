Apple aclara que la versión renovada de Siri, impulsada por Gemini, se ejecutará en la nube privada

Archivo - July 26, 2025, India: In this photo illustration, a Google AI logo is seen displayed on a smartphone with an Apple Siri logo in the background. - Europa Press/Contacto/Avishek Das - Archivo

MADRID, 30 Ene. (Portaltic/EP) -

El CEO de Apple, Tim Cook, ha aclarado que la versión renovada de Siri, que ofrecerá una experiencia más personalizada impulsada por la inteligencia artificial (IA) de Gemini, se ejecutará en el dispositivo y la nube privada, Private Cloud Compute, de cara a mantener los estándares de privacidad de la compañía.

Los de Cupertino han dado a conocer los resultados financieros del primer trimestre de su año fiscal 2026 que, finalizado el 27 de diciembre de 2025, se ha consolidado como uno de sus mejores trimestres de ventas, al alcanzar nuevos máximos históricos en los ingresos por su línea de 'smartphones' iPhone y sus servicios.

En este marco, durante la llamada con inversores para presentar los resultados, el director ejecutivo de Apple, Tim Cook, ha aclarado algunas cuestiones sobre su recién anunciada colaboración con Google y cómo afectará esta asociación a la próxima versión de su asistente de iPhone, Siri.

Esta asociación se basa en el uso de los modelos de inteligencia artificial (IA) de Google Gemini, así como su nube, para impulsar los Modelos Fundacionales de IA de Apple, de cara a integrar esta tecnología en sus dispositivos iPhone y la versión renovada de Siri.

Así, se espera que Apple disponga de las capacidades para ofrecer un asistente personalizado, plenamente integrado con otras aplicaciones y con capacidad para comprender el lenguaje natural para facilitar el control completo del dispositivo solo con la voz.

Sin embargo, a pesar de que inicialmente aseguró que continuaría ejecutando sus funciones de IA en su nube privada, Private Cloud Compute, para mantener sus estándares de privacidad, más tarde se dio a conocer que el fabricante de iPhone estaba barajando la posibilidad de ejecutar esta versión de Siri en la infraestructura de Google.

Ahora, aunque la tecnológica no ha compartido detalles específicos sobre el acuerdo, Cook sí ha especificado cómo se ejecutarán los modelos, alegando que seguirán utilizando "el dispositivo y la computación en nube privada", manteniendo sus estándares de privacidad "líderes en la industria", como ha recogido 9to5Google.

"Creemos que podemos desbloquear muchas experiencias e innovar de forma clave gracias a esta colaboración", ha apostillado, al tiempo que ha matizado que, aunque Apple "continuará haciendo de forma independiente algunas de sus propias cosas", la versión personalizada de Siri será una colaboración con Google.

Por otra parte, durante la llamada también se cuestionó cómo prevé Apple el retorno de la inversión relacionada con Apple Intelligence, a lo que Cook ha subrayado que están incorporando IA a productos "que la gente ama" y lo están haciendo integrándola directamente en el sistema operativo "de forma personal y privada".

En este sentido, el directivo valoró que esta forma de integrar la IA genera "un gran valor" y "abre un abanico de oportunidades" en sus productos y servicios. A pesar de todo ello, Cook no especificó qué porcentaje de usuarios de iPhone tienen actualmente acceso a las funciones de Apple Intelligence, así como en qué medida estas herramientas se traducen en ventas.

Con todo ello, aunque Apple planea presentar las primeras nuevas funciones de Siri a mediados de febrero para iOS 26.4, la versión completamente renovada del asistente se dará a conocer en la conferencia de desarrolladores WWDC en junio de este año y llegará con iOS 27.