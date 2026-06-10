Logitech presenta Mobi Fold, su primer ratón plegable que cabe en el bolsillo

Ratón plegable Mobi Fold - LOGITECH

MADRID, 10 Jun. (Portaltic/EP) -

Logitech ha anunciado Mobi Fold, su primer ratón plegable, que ha sido diseñado como un accesorio portátil que acompaña lo usuarios para que puedan utilizarlo en cualquier parte y durante 30 días con una sola carga.

Mobi Fold es la respuesta de Logitech a la "brecha de productividad en movimiento" que generan los ratones tradicionales, más incómodos de transportar y de usar en lugares como estaciones, aeropuertos o cafeterías.

En su lugar, ofrece un ratón de diseño compacto que integra un mecanismo plegable para que pueda guardarse en el bolsillo. Se enciende nada más abrirse y se apaga al plegarlo de nuevo, para preservar la batería, como informa Logitech en una nota de prensa.

Este equipo inalámbrico ofrece autonomía para hasta 30 días de uso con una sola carga, y con un minuto de carga proporciona hasta hasta 22 horas de uso.

Permite navegar por documentos o páginas web con la tecnología 'Adaptive Touch Scrolling' en el panel táctil e incluye dos botones personalizables. Y utiliza un modelo de IA integrado para a evitar clics accidentales al plegarlo.

Este ratón portátil se conecta hasta con tres dispositivos mediante Bluetooth (o con el receptor Logi Bolt incluido en Mobi Fold for Business), para permitir alternar entre Windows, macOS, ChromeOS, Android, iPadOS y Linux. Está, además, certificado para Fast Pair de Google.

Además de hacer clics silenciosos, ofrece resistencia, ya que, según explica Logitech, ha sido sometido a pruebas de caída, cuenta con una funda de silicona resistente al polvo y la bisagra interna puede soportar 15 años de uso diario.

Logitech ha anunciado Mobi Fold es un dos versiones: una para consumidores y otra optimizada para entornos profesionales, que incluye un receptor USB-C Logi Bolt para conexiones inalámbricas seguras y fiables, y compatibilidad con Sync para facilitar la monitorización por parte de los equipos de IT.

Mobi Fold estará disponible globalmente en color Graphite (negro), y en Lilac (morado) y Off White (blanco) en mercados seleccionados, por un precio de 79,99 euros. Mobi Fold for Business estará disponible por 84,99 euros a través de los canales autorizados B2B de Logitech.