Meta retrasará a 2027 el lanzamiento de unas nuevas gafas de realidad mixta en desarrollo con nombre en código 'Phoenix'

Archivo - El visor Meta Quest Pro. - META - Archivo

MADRID, 8 Dic. (Portaltic/EP) -

Meta está trabajando en el desarrollando unas nuevas gafas realidad mixta (RM) con nombre en código 'Phoenix', cuyo lanzamiento ha retrasado hasta el año 2027, de cara a disponer de "margen de maniobra" para ofrecer un dispositivo "totalmente pulido".

La compañía liderada por Mark Zuckerberg tenía previsto lanzar el nuevo dispositivo en la segunda mitad del próximo año 2026, sin embargo, ahora está retrasando su hoja de ruta para lanzarlo en la primera mitad de 2027.

Así lo ha detallado el vicepresidente de Reality Labs Foundation, Maher Saba, en un comunicado compartido a los empleados de Meta, al que ha podido acceder Business Insider, donde se detalla que el nuevo producto está en desarrollo y pretende serán unas gafas de realidad mixta, sin embargo, la compañía requiere "margen" para corregir los detalles y ofrecer una experiencia "pulida".

"Tenemos mucho trabajo por delante, con plazos de entrega ajustados y grandes cambios en nuestra experiencia de usuario básica, y no haremos concesiones en ofrecer una experiencia totalmente pulida y confiable", han aclarado en otro comunicado interno los líderes de la sección de metaverso, Gabriel Aul y Ryam Cairns.

Estas gafas con nombre en código 'Phoenix' tendrán un diseño liviano conectado a una batería externa para su alimentación, según ha recogido The Information, en base a declaraciones de fuentes relacionadas con el proyecto.

Saba también ha mencionado en el comunicado interno que la hoja de ruta de Meta incluye igualmente un nuevo dispositivo portátil de "edición limitada" al que se refieren internamente como 'Malibu 2' y que llegará durante el próximo año 2026.