Los nuevos televisores MiniLED de Thomson incluyen Google TV y ofrecen una resolución 4K Ultra HD

Thomson ha presentado los nuevos televisores de la gama MiniLED que incluyen la plataforma de 'streaming' Google TV y ofrecen calidad 4K Ultra HD y una tasa de refresco de 144Hz para una experiencia fluida, en tamaños que alcanzan las 75 pulgadas.

Los nuevos televisores de la gama MiniLED abarcan tamaños de diagonal entre 43 y 75 pulgadas, y ofrecen fluidez con una tasa de refresco de 144Hz y compatibilidad con las tecnologías vídeo y audio Dolby Vision y Dolby Atmos.

También incorporan la plataforma Google TV, que reúne el contenido en 'streaming' del usuario en una misma interfaz, da acceso a recomendaciones, el control por voz con el comando 'Hey, Google' y permite retransmitir directamente desde el 'smartphone' o tableta con Google Cast.

En lo que respecta a la estética, los modelos de entre 55 y 75 pulgadas tienen un diseño "ultradelgado" y una base fija, mientras que los modelos más pequeños, de 43 y 50 pulgadas, cuentan con un soporte central giratorio que se adapta a cualquier espacio del hogar.

Los nuevos televisores de Thomson reproducen con calidad 4K Ultra HD, y ofrecen una imagen con brillo y colores vibrantes resultado de la retroiluminación Mini LED, que permite un control preciso del contraste. Con la tecnología Quantum Dot, mejora la precisión del color y amplía el espectro cromático, ofreciendo más de mil millones de tonos.

Thomson los ha equipado con un procesador de cuatro núcleos y múltiples modos de imagen (Dinámico, Cine, Juego, Deporte, ECO y más), que ajustan el rendimiento en cada situación. También cuentan con dos altavoces de 10W y un 'subwoofer' integrado de 20W (solo en modelos de 55 a 75 pulgadas).

Thomson garantiza la durabilidad de los televisores, que tienen un panel A+, cero píxeles muertos y una garantía de tres años. Están ya disponibles a través de la tienda 'online' de Thomson.